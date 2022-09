Lidia Torrent, copresentadora de First Dates, lleva ya siete meses de embarazo. El anuncio a sus seguidores llegó el día 29 de marzo en una publicación que colgó en su Instagram junto a su pareja, Jaime Astrain, junto al comentario de “Bebé a bordo”. Aun así, la copresentadora no ha dejado de trabajar en ningún momento, continúa en First Dates y algún otro proyecto como Secret Story, programa del que es presentadora -y donde ha vuelto a trabajar junto a Carlos Sobera-, tal y como deja ver en sus historias. Uno de sus últimos trabajos ha sido presentando el preestreno de la película "Morbius", donde también entrevistó en directo al actor principal, Jared Leto.

Una de sus primeras apariciones en televisión fue en Telecinco, participando como colaboradora de Gran Hermano 15. Y es que lleva la profesión en las venas, ya que su madre es Elsa Anka, presentadora de programas como Polvo de estrellas; Noche, noche; La isla de los famosos; o Puerta a la fama. Sin duda, su trampolín en la pantalla ha sido gracias a First Dates, donde su participación y la de su compañero Matías Roure encandiló a la audiencia desde un primer momento. Tanto es así que ellos mismos acabaron siendo una de las parejas favoritas del momento, pero su relación duró poco más de dos años antes de terminar definitivamente en 2019. Torrent no ha tenido ningún reparo en compartir su embarazo con todos sus seguidores. "Desde muy pequeña tengo instinto maternal", ha confesado en un reciente turno de preguntas que sus fans le habían dejado en Instagram. No ha ocultado en ningún momento su evolución; de hecho, ha estado muy orgullosa de compartirlo con el mundo, muchas veces en compañía de su pareja. Ahora, la presentadora se enfrenta a un problema de salud del que First Dates ha querido dar más información: "Aunque en general ha llevado más o menos bien todo su embarazo, actualmente se encuentra bastante molesta por un problema de salud que le ha surgido". Y es que Torrent está sufriendo de ciática, un dolor común entre las embarazadas, según ha anunciado en sus redes sociales. "Estoy con un poco de ciática", escribía en las historias temporales de Instagram sobre una foto de una crema para el dolor.