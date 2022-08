Carmen Lomana está enfadada. La socialité presumía hace poco de un cuerpo envidiable enfundada en uno de los bañadores tendencia de esta temporada y ahora Carmen Lomana ha dado un paso más allá. La socialité ha desvelado uno de los secretos mejor guardados de su espectacular físico. A sus 73 años puede presumir de tener un cuerpo envidiable y una de las claves está en el aparato que acaba de descubrir y que ha mostrado a sus seguidores. "Me lo voy a pasar hasta que me quede sin piernas", aseguraba en una reunión con amigos celebrada en su casa. Para acompañar sus palabras Carmen se ha abierto la falda mostrando un detalle de su anatomía que ha incendiado las redes. "No somos de piedra", aseveraba uno de sus seguidores. "Lo has enseñado", añadía otro. Lo cierto es que la mayor parte de los comentarios han girado en torno a su espectacular estado de forma y a la elegante decoración de su casa. "Me encanta recibir a gente aquí", ha explicado. Viendo los acogedores rincones de la vivienda no nos extraña que su plan preferido sea estar rodeada de los suyos.

Sin embargo, hoy ha querido compartir un mensaje en las redes con un tremendo enfado. Y es que la socialité no tiene pelos en la lengua a la hora de denunciar las situaciones cotidianas con las que no está de acuerdo. Ahora Lomana se ha encontrado con el cierre de la sala VIP del AVE en Atocha y la lanzado un contundente mensaje contra la Ministra de Transportes: "Señora Ministra, usted hace cosas que no entiendo", comienza explicando. "La sala VIP la usa mucha gente y me parece ridículo que esté cerrada igual que me parece ridículo que sigan obligando a llevar mascarilla en el transporte público", defiende. Sus declaraciones han incendiado las redes.

Carmen Lomana y las consecuencias por sus palabras sobre Dior

Hace unas semanas, Carmen Lomana se sentía muy ofendida por no haber sido invitada al desfile con el que la Maison Dior presentaba en Sevilla su colección Cruise 2023. La colaboradora se mostraba bastante sorprendida por los invitados que se pasearon por la Plaza de España y así lo plasmaba en 'Ya son las ocho'.

Unas palabras que no han pasado desapercibidas y que han tenido una repercusión bestial. Tanto es así que Carmen ha tenido respuesta por parte del departamento de Comunicación de la firma, así mismo no lo ha confesado ella, aunque no ha desvelado el contenido del mensaje que ha recibido.

Hemos hablado en exclusiva con Carmen Lomana y nos confiesa haber recibido una comunicación por parte de Dior tras no haber sido invitada al último evento: "Ayer me mandaron, bueno, no tengo por qué decirlo". Sin desvelar los detalles de la comunicación, reiteraba su desagrado por no haber estado en la lista de los invitados aunque otras personalidades que, según su criterio, no eran dignas si acudieron al desfile de la Maison Dior: "Mucho, el noventa por ciento".

Después de haber hecho público su malestar y haber tenido noticia de la marca, asegura haber aceptado las condiciones en que se celebró la presentación de la colección Cruise 2023: "Por lo de la fiesta no, esto de la fiesta me parece fenomenal".