Lío en "Sálvame". Carmen Alcayde ha atacado a uno de sus compañeros de programa. Según la colaboradora, el tertuliano le habría hecho una gravísima afrenta. "Es lo más sucio que me has hecho en la vida", ha denunciado.

"Sucio, sucio, sucio. Lo que me dijiste ayer es lo más sucio que me han hecho en la vida", espetó Alcayde. El destinatario de tan duras palabras no era otro que Kiko Hernández, con el que al parecer había tenido un enfrentamiento un día antes, en la zona de dirección del programa. "Fue cuando nos íbamos a ir", dijo la colaboradora, aportando más detalles.

Mientras, Kiko Hernández, respondía con vehemencia y aplaudiendo. "Bravo, Carmen", afirmó con ironía. "¿Quieres que lo diga?", le contestó ella. "Dilo", respondió él.

Pero finalmente la audiencia se quedó sin saber qué es lo que había pasado entre los dos, ya que la dirección del programa no le permitió reproducir las palabras que presuntamente había dicho Kiko Hernández.

La decisión no gustó a los seguidores del programa, que no dudaron en decir que desde la cúpula del programa no dejaban de proteger a Kiko Hernández. Hubo también quien señaló que todo parecía ser parte de un montaje.

Y es que no fue el único choque entre Kiko Hernández y Carmen Alcayde. La tertuliana también acusó al ex de "Gran hermano" de inventarse cosas sobre ella. "Te has inventado que huelo mal", clamó ella, mientras Kiko se excusó: "Era una broma hija".

Además, Kiko Hernández sacó también en ese momento uno de los capítulos más escabrosos de su pasado, un supuesto trío que hizo con Dinio, y que la presentadora ha desmentido. "Eso no lo dijo yo, lo dijo Kiko Matamoros", afirmó.

"Sálvame" lleva trece años en antena. Desde entonces ha marcado un antes y un después en la televisión de España. Se trata de un formato fresco y muy dinámico, que emplea continuos ganchos para amarrar a la audiencia. El programa se define a sí mismo como "telerrealidad".

La guerra entre los fans de Antonio David Flores y los defensores de "Sálvame" ha acabado con un importante trasvase de público a "Tierra amarga". Si bien, el éxito de la telenovela turca no se debe exclusivamente a eso. Antena 3 supo apostar por una producción muy cuidada, que contaba con la garantía de haber cosechado buenas cuotas de pantalla en el país otomano. Además, su puesta en la parrilla ha coincidido con un gran auge de las series turcas en España.

De hecho, cada vez son más los canales españoles que apuestan por este tipo de producciones en su parrilla. "Erkenci kus", "Mi hija" o "Infiel" son otros de los títulos procedentes de Turquía que han triunfado ya en España.