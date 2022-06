Belén Esteban vivió recientemente en Sálvame una de sus tardes más duras al sufrir una brutal caída en directo poco después de empezar el programa. La colaboradora realizaba, junto a Lydia Lozano, una de las pruebas de 'Supervivientes' - colgarse de una barra soportando su peso en el aire - cuando la desgracia se cebaba con ella y caía al suelo, protagonizando una impactante escena que nos dejó literalmente sin palabras.

Con el tobillo completamente torcido y sin poder contener tanto las lágrimas como los gritos de dolor - "¡Me he roto el tobillo, me ha chascado, lo he notado!" aseguraba - la ex de Jesulín de Ubrique era evacuada del plató y trasladada a un hospital madrileño para diagnosticar las consecuencias de su brutal caída.

Tras varios minutos de incertidumbre y preocupación, el programa confirmaba los peores temores: Belén se había roto la tibia y el peroné y, aunque no deberá pasar por quirófano, esta importante lesión la obligará a permanecer de baja entre 6 y 8 semanas para que pueda recuperarse totalmente.

Un inoportuno contratiempo que ha enfadado mucho a la colaboradora. Belén Esteban se ha mantenido alejada del foco mediático. Ni el programa ha hablado sobre su estado, ni han acudido con cámaras a ver cómo está (como se ha hecho con otros famosos) ni ella se ha pronunciado en sus redes sociales, donde suele ser activa con sus seguidores.

El pasado viernes, Belén Esteban era operada en la Clínica La Luz y, aunque todo salía bien tal y como nos contaba su pareja Miguel, lo cierto es que la recuperación de la colaboradora está siendo bastante dolorosa. 'Socialité' ha podido saber que Belén está sufriendo grandes dolores tras la intervención: "No ha sido una buena noche".

María Patiño, amiga y compañera de Belén, ha explicado que no ha podido aún hablar con ella pero que, conociéndola, cree que puede incluso tener el teléfono apagado: "Belén está tocada moralmente pero sé que es fuerte y se recuperará, yo he vivido en mi casa roturas de huesos y sé que los primeros días tras la operación son difíciles por los dolores"