No hay día en el que a Laura Escanes no le toque lidiar con los rumores de un nuevo embarazo. Algo a lo que ella se ha acostumbrado y cada vez se lo toma con más naturalidad. Después de subir un vídeo en una sesión de trabajo y maquillaje, sus fans de Instagram se fijaron en que su tripita estaba más hinchada de lo normal.

"Sé que no lo hacéis con mala intención, y no me lo tomo a mal porque cada X tiempo me preguntáis si estoy o no embarazada de nuevo. Ya se ha convertido en algo a lo que me he acostumbrado a contestar... No estoy embarazada. Eso señores y señoras, es una barriga normal en un día normal con más o menos hinchazón. No tengo el mismo abdomen un día y otro. A veces estoy más hinchada, a veces menos, Es una barriga relajada y es un vídeo natural. Por cosas así entiendo que muchas compañeras (yo misma) nos pensemos antes qué subir y qué no.... Si a la mínima que se me ve una postura más relajada ya me han embarazado. No sufráis que si volviera a estar embarazada en algún momento, lo sabríais por mí", ha escrito en sus stories de Instagram.

Critican a Laura Escanes por dejar a su hijo al final de una lista

Risto Mejide y Laura Escanes forman uno de los matrimonios más flamantes del panorama español. La pareja se ha ganado el calor popular a pesar del carácter que pueda mostrar el presentador en la televisión. Mantuvieron un noviazgo y se casaron seguros de su amor. Y ahora esperan a su hija Roma, el primer bebé para la pareja y el segundo para el publicista que aportaba un hijo al matrimonio, Julio con el que Laura está feliz cuando están juntos. Todo parecen ser alegrías en la vida de Laura Escanes. Después de recibir un reconocimiento en la primera gala de los premios Ídolo, la influencer trata de vivir con naturalidad y contar su día a día en redes sociales. Aunque en más de una ocasión ha tenido que frenar los pies a algún seguidor que ha cuestionado su papel como madre.

La influencer compartió una publicación en la que mostraba todas las cosas que tenía que hacer durante el día, "cosas que no se pueden contar, terapia, fisio, cena rica para compensar, directo chachi con gente guay, ser madre". Ante esa lista, un usuario le ha afeado que haya dejado lo de ser madre para el final, a lo que ella ha contestado con un sonoro "jajajajaa". Y ha dicho que ella nunca deja de ser madre.

Laura Escanes tiene 1,6 millones de seguidores, lo que supone una exposición constante a estímulos. La dedicación a las redes sociales de las personas con ese nivel de exigencia es tremenda: la vida personal y la vida profesional se acaban confundiendo y la presión puede provocar secuelas en los afectados.

Además, el numero de haters es directamente proporcional a la popularidad y la violencia en sus ataques lleva meses afectando a Escanes. El último que se hizo notar en la red cuestionó su papel de madre al predisponer que desatiende a su hija para conectarse durante horas a Twitch.

Una entrega al trabajo que, curiosamente, no dedican a su marido, el presentador de televisión Risto Mejide, embarcado en diferentes proyectos profesionales. Los usuarios de Instagram la criticaron por la indumentaria que elegía para sus hijos: "Los niños sienten el mismo frío que nosotros. Abrígala como a ti, no más".