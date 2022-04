La relación entre Ortega Cano y Ana María Aldón ha estado en boca de todos en los últimos meses. Todo comenzó un sábado cualquiera cuando la todavía mujer del torero acudió a su puesto de trabajo habitual en el programa Viva la Vida de Telecinco. En un momento determinado la presentadora, Emma García, la preguntó a la colaboradora de Mediaset cómo se encontraba. Y fue entonces cuando soltó la bomba. No estaba en su mejor momento en su matrimonio. Ana María Aldón venía de pasar unos días complicados y sabía que su marido había dicho en televisión ante toda España que Rocío Jurado había sido el amor de su vida.

Aldón quiso reclamar su espacio pero fue más allá. Aseguró que no sabía lo que había estado pasando en su matrimonio pero que no se sentía libre. Llegó a contar que en ocasiones le apetecía salir o tomarse algo después del programa con sus compañeros y que no lo hacía porque no se sentía capacitada. Necesitaba una nueva vida. Los reporteros empezaron entonces a seguir a la pareja y el culebrón se convirtió en algo que estaba en boca de todos.

La situación empeoró esta semana, cuando la propia Aldón aseguró en una entrevista en una conocida revista que había incluso pensado en quitarse de en medio. Los medios se hicieron eco y la bola siguió creciendo. Fue precisamente en su programa Viva la Vida en donde ayer incluso se empezó a especular con que había una tercera persona que estaría iniciando algo con Aldón y que esa habría sido la causa de la crisis. Pero ella misma lo negó. Presentadores de la cadena como Jorge Javier Vázquez llegaron incluso a asegurar que el matrimonio estaba completamente roto y que era cuestión de tiempo que anunciaran el divorcio.

El sobrino de Ortega Cano acusó esta misma tarde a Aldón de haberse ganado “un seguro de vida” teniendo un hijo con el torero. Y parece que esa fue la gota que colmó el vaso. El propio Ortega Cano llamó por teléfono a Viva la Vida y puso las cosas claras.

Aseguró que no está pasando un buen momento y que todos los comentarios le sientan mal. Pero fue más allá. Aseguró que su mujer padece una enfermedad (una depresión) y que no se está tomando las pastillas que debería. María Patiño, colaboradora también de Mediaset, se mostró muy crítica con este comentario. Las redes estallaron contra quién, a juicio de los espectadores, había puesto negro sobre blanco una peligrosa enfermedad mental ante toda España.