Rocío Carrasco ha confirmado que ya ha terminado de grabar la segunda parte de su documental y ha desvelado entorno a qué va a girar esta segunda entrega: unos documentos que encontró en el dormitorio de su madre cuando ésta falleció que le confirmaron lo que ya pensaba de su familia y por los que entenderemos su distanciamiento con todos los miembros.

"En la habitación de mi madre encontré lo que daba explicación a muchas cosas, a muchas cosas que yo había vivido y no entendía. Ella quiso que lo encontrara porque si ella hubiese querido que no lo encontrara, no lo hubiese encontrado jamás" le confesaba a Jorge Javier Vázquez cuando se encontraba observando la reconstrucción del dormitorio de su madre.

Esos documentos marcan un antes y un después en su relación familiar por el contenido que tienen dentro y que veremos en el documental: "Encontré muchas cosas, pero encontré un documento que engloba todo. No sé lo que puede suponer para la familia, lo que supuso para mí fue darme cuenta de muchas cosas. Se me cayó la venda. Cuando lo encuentro me doy cuenta de que no estoy equivocada".

Rocío no ha querido calificar de terremoto lo que se producirá cuando destape esos documentos, pero sí ha confirmado que demuestran que lo que siempre se ha contado de su familia es mentira: "No sé si se avecina terremoto, las cosas no son como se han contado, si eso es igual a terremoto, pues terremoto".

Cuando la por entonces joven encuentra esos documentos, no los lee en el momento, espera un tiempo y es cuando descubre todo lo que ya se imaginaba, pero nadie le había confirmado: "Cuando encuentro los documentos no los leo en ese mismo momento. No descubro la verdad de mi familia, confirmo. Cuando llego a mi casa los leo y mi relación sigue como estaba en ese momento, eso no quita que yo confirme cómo son".

Ahora, Rocío Carrasco presenta casa semana 'Montealto: regreso a la casa', donde la hija de Rocío Jurado muestra las intimidades de su infancia en una gigantesca casa de muñecas que Telecinco ha recreado para ser similar a la que vivía con su madre. La que fuera la casa de Rocío Jurado se sigue completando en ‘Montealto’. Tras haber relevado ya la habitación de niña de Rocío Carrasco, el salón, el vestidor y el dormitorio principal de la casa, llega la hora de mostrar una nueva estancia.

"Telecinco mostrará el lugar donde la artista se maquillaba y aseaba… ¡El baño! ¿Qué secretos descubrirá?", anunciaban desde Sálvame. Un episodio que no ha gustado al público. "A quien le interesa ya tras tantísimos años que se fué donde se pintaba, aseaba etc.... Hay una generación por medio que ni la conoce. Vais a hacer lo mismo con Sara Montiel, Marujita Diaz o Imperio Argentina?", "Que horror de programa. Si Rocio levantara la cabeza y viera como esta el percal se moriría pero de pena".

No obstante, Sálvame ha anunciado una nueva bomba. Adela González ha estado anunciando toda la tarde que tenía una noticia bomba y, la verdad, no engañaba. Llegado el final de ‘Sálvame’, la periodista ha desvelado el contenido de un documento audiovisual muy fuerte que verá la luz este viernes a las 22:00 en ‘Montealto’.

Un documento que, en palabras de Adela González, “va a escocer y a levantar muchas ampollas”. Se trata de un trabajo que han hecho tres periodistas y tres documentalistas, que se han encargado de grabar, durante 312 días, unas reacciones de lo más reveladoras.

‘El precio del silencio’, que así es como se llama el documento, es una grabación de 1.200 horas en las que quedan reflejadas las reacciones que tuvieron los familiares de Rocío Carrasco a la emisión del primer episodio de su serie documental ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’.