Carlos Marín, el cantante español integrante de Il Divo, ha fallecido a los 53 años tras ser ingresadO por covid.

"Con gran pesar les hacemos saber que nuestro amigo y socio Carlos Marín ha fallecido. Sus amigos, familiares y fans lo echarán de menos. Nunca habrá otra voz o espíritu como Carlos", señala el tuit.

Marín se encontraba ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un hospital de Manchester (Reino Unido), intubado y en coma inducido.

A consecuencia de ello, Primer Beat Producciones anunció el aplazamiento hasta el 15 de junio de 2022 del concierto que iba a celebrarse en el Coliseum de A Coruña el próximo 22 de diciembre.

Il Divo fue fundado por el afamado Simon Cowell, el mismo de One Direction, tras imaginar que un cuarteto lírico íntegramente masculino tendría posibilidades versionando canciones míticas.

Marín, que se había forjado una carrera previa como actor de musicales como 'Los miserables' o 'La bella y la bestia', entró en 2003 a formar parte de este proyecto, para el que también fueron contratados Urs Bühler, Sébastien Izambard y David Miller.

Sus tres compañeros, David Miller, Sebastien Izambard y Urs Bühler han recordado a través de Twitter que durante 17 años han estado juntos en "este increíble viaje de Il Divo" y han asegurado que echarán de menos a su "querido amigo".

"Esperamos y rezamos para que su hermosa alma descanse en paz. Con amor David, Sebastien y Urs", escriben en el mensaje.

Soraya Arnelas, exconcursante de Operación Triunfo, también ha recordado al fallecido cantante. "Los que tuvimos la suerte de tener tu amistad pudimos conocerte mucho más allá de tu incomparable voz . Recuerdo la primera vez que te vi en mi programa de Ot . Viniste con el Divo a presentar “ Regresa a mi “ Eras el mejor ! La gravedad de tu tono de voz redondeaba el grupo . Que elegancia y que calidez . Con el tiempo nos hemos hecho grandes amigos ,y vecinos ! Cuantos planes tenías a la vuelta de la esquina … Cada fin de semana disfrutábamos de tus bromas, de tu alegria . Que ratitos tan buenos hemos pasado @innocence_es , @michaelhg , Scarlett ,Manuela y yo . Como nos has hecho reír … En casa quedará tu butaca , donde siempre será tu rincon , y te recordaremos cada día , en cada celebración , en la casita de campo donde a ti te gustaba descansar cuando volvías de gira junto a Geraldine y Scarlett . “ que pacha” como siempre nos recibías con tu eterna sonrisa Esto no nos lo esperábamos Carlitos . Dejas un vacío inmenso del que aún no somos conscientes . Te vamos a querer siempre . No podemos decirte adiós . Te vamos a llevar en nuestros corazones para siempre . Allá donde vayas cántales a los ángeles como tú lo haces … harás el cielo aún más Celestial".