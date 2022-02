Irene Rosales dejaba a todos sus seguidores muy sorprendidos hace meses pasado cuando la vieron aparecer en la casa de 'Secret Story' para darle una sorpresa a su amigo Luis Rollán. Por aquel entonces se estaba celebrando el reality de famosos que ahora es anónimos. Desde que abandonó la televisión, los espectadores no la habían vuelto a ver en un programa y lo cierto es que ella aseguraba estar muy bien, más tranquila y relajada al no estar expuesta en un medio de comunicación.

En cuanto a la polémica que hay servida entre su madre e Isabel Pantoja, Irene dejaba claro que no influye ni para bien, ni para mal: "No, todo lo contrario. No quiero que se piense eso en ningún momento". La mujer del dj aseguraba ya por aquel entonces que su marido tiene días malos como todo el mundo: "Como todos. Hay unos días más regular que otros".

Sobre si volvería a Cantora si Kiko Rivera se lo pidiese, la nuera de Isabel Pantoja guardaba silencio. Y es que ya ha dejado claro que antes de ir a la finca quiere tener una conversación con la cantante y aclarar todo lo que ha pasado entre ellas.

La mujer de Kiko Rivera se estrenaba poco después como colaboradora de Viva la vida. Un fichaje que parece que no gustó por aquel entonces a la audiencia tal y cómo han manifestado a través de las redes sociales. ""Ponte a trabajar y deja vivir de poner a parir a tu suegra que das vergüenza ajena". "Cambio de canal". "Irene Rosales vendiendo a Isabel Pantoja y a sus propias hijas. Que cuando le preguntan por qué son conocidos no le responde que por vender a su abuela Isabel Pantoja", exponían varios usuarios en Twitter.

Irene Rosales se tomaba a risa la pregunta de si su cuñado favorito es Cayetano Rivera después de las reveladoras declaraciones del dj: "Tengo muchos cuñados, que tengo cuatro hermanos". Viva la vida es uno de los programas más vistos de la televisión. Ha conseguido ganar cientos de miles de adeptos explotando temas del corazón de los que en no pocas ocasiones se habla luego durante toda la semana.

No es de extrañar por lo tanto que se valore mucho quién es el colaborador que está en cada momento del programa. Los espectadores son críticos y no dejan pasar ni media.