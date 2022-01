Si veíamos a Rocío Flores llegar a la clínica dónde se ha sometido a la intervención de pecho junto a su padre, Antonio David, de la manera más tranquila y amable ante los medio de comunicación, la salida ha sido todo lo contrario. Parece ser que el que fuera colaborador de televisión no está pasando por un buen momento con todo lo que se está diciendo de su relación con Marta Riesco y ha querido utilizar los micrófonos de la prensa para hablar alto y claro... eso sí, ha habido un inconveniente.

Rocío salía de la clínica y se montaba directamente en el coche, mientras tanto su padre iba detrás suya para abrirle y cerrarle la puerta del vehículo... En cuanto su hija se ha sentado en el coche, Antonio David se ha girado y ha hablado de frente a las cámaras de la prensa que allí había: "¿Puedo hablar? ¿Me vais a grabar?".

En ese momento, Rocío Flores se ha dado cuenta de que su padre estaba tardando mucho en meterse en el coche y ha abierto la puerta para decirle: "Por favor vámonos" y él le ha respondido bastante enfadado: "No, no, déjame que voy a decir una cosita", pero ya sabemos que la joven cuando se enfada tiene bastante genio y le ha ordenado: "No, vámonos te digo".

Parece ser que Rocío, que conoce mejor que nadie a su padre, sabía que iba a explotar y por eso ha decidido calmarle para que no dijera nada que le pudiera perjudicar... aunque eso ha sido solo a la salida de la clínica porque cuando han llegado al AVE, Antonio David ha explotado y no ha podido evitar hablar ante las cámaras.

Sin embargo, parece que su enfado iba a más: “Acaba de perder los nervios en Atocha, estaba fuera del control de su hija, ha hecho declaraciones muy alterado contra este programa”, anunciaba Jorge Javier Vázquez en Sálvame, aunque daba pocos detalles.

Miriam Saavedra ha acudido al programa ‘Sálvame’ para relatar, con pelos y señales, cómo fue la noche en que se conocieron Marta Riesco y Antonio David Flores. La ex de Carlos Lozano estaba presente en aquella discoteca del amor y fue testigo de todo lo que ocurrió.

La ex de Carlos Lozano confesaba que vio “unas confianzas” entre ellos el primer día “que no eran apropiadas de un señor casado”. La princesa Inca asegura que entre ambos había “un coqueteo máximo” y que cualquier desconocido habría pensado que eran pareja.

“Lo que yo vi fue un acercamiento, toqueteos y una levantada de cejas que a ella se le subían hasta la frente”, explicaba Miriam Saavedra. “Yo estaba a mi bola, ella fue con una amiga y la dejó tirada para estar todo el rato con él”, declaraba.

“Cuando él coincidía con otras personas, ella se enfadaba. No sé si acabaron juntos aquella noche, no me consta. Yo me fui pronto y ella se quedó hasta las tantas con él”, declaraba .