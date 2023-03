El jurado popular que ha participado en el juicio por el crimen de un niño de 9 años, Álex, el 28 de octubre de 2021 en Lardero (La Rioja), ha declarado este jueves, por unanimidad, a Francisco Javier Almeida, culpable de los delitos de asesinato y agresión sexual al menor con "extrema violencia" y sin que tuviera la posibilidad de defenderse.

Así consta en el veredicto leído por el portavoz del jurado, en presencia del acusado y de la familia del menor, en la Audiencia Provincial de Logroño, donde se ha desarrollado este juicio desde el pasado día 20.

El jurado, que ha deliberado su argumentación desde ayer, miércoles, ha declarado, por unanimidad, culpable a Almeida de "haber realizado actos sexuales con el menor" con "extrema gravedad"; y de ocasionarle la muerte intencionadamente por asfixia mientras que Álex no tuvo ninguna posibilidad de defenderse ni de evitar el crimen.

También ha considerado que no procede la suspensión de la condena pedidas por la acusaciones pública, popular y particular y ha incidido en que no se proponga al Gobierno de España el indulto de Almeida, que estaba en libertad condicional desde abril de 2020.

El acusado cumplía una condena de 30 años de prisión por el asesinato y agresión sexual a una agente inmobiliaria en Logroño en 1998 y, en 1993, fue condenado a 7 años de prisión por agredir sexualmente a una menor.

Tras la lectura del veredicto del jurado, el fiscal y las acusaciones particular, en representación de la familia de Álex; y popular, en nombre de la Asociación Clara Campoamor, han reafirmado sus peticiones de prisión permanente revisable por el delito de asesinato y de 15 años de cárcel por el de agresión sexual, sin posibilidad de solicitud de indulto ni condena condicional.

Por su parte, la defensa, en sus conclusiones definitivas durante el juicio, pidió la absolución y, de forma subsidiaria, si era declarado culpable, que se tuvieran en cuenta las atenuantes de reparación del daño y de confesión.

En la sesión de este jueves ha señalado que, "una vez que ha sido condenado, debe cumplirse la ley y no tenemos nada que manifestar en cuanto a las penas"; mientras que Almeida no ha utilizado la posibilidad que le ha ofrecido el juez de tomar la palabra.

Muerte extremadamente violenta

El jurado ha considerado probado que, en la tarde del 28 de octubre de 2021, Almeida, quien, vivía junto al parque donde Álex jugaba disfrazado por la fiesta de Halloween, observaba al menor y a un amigo.

De acuerdo con las pruebas testificales, ha añadido el veredicto, el menor estaba con vida cuando fue agredido sexualmente, el acusado utilizó la fuerza para ello y le causó "una muerte extremadamente violenta", dejándolo inconsciente con el fin de buscar su fallecimiento, que fue por asfixia.

También ha detallado que el imputado, a sabiendas de lo ocurrido, no pidió auxilio, sino que cogió las llaves de su vehículo, intentó bajar al garaje para deshacerse del cuerpo del niño, pero fue sorprendido con él en brazos por los vecinos y la policía que ya buscaban a Álex.