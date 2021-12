El padre Báez, exculpado de justificar el asesinato de Anna y Olivia Gimeno

El Juzgado de Instrucción número 1 de Las Palmas declaró el sobreseimiento provisional del procedimiento abierto a Fernando Báez Santana, el padre Báez, a raíz de una denuncia de la Fiscalía de Las Palmas por las declaraciones que estimaba susceptible de delito por parte del sacerdote sobre la muerte de Anna y Olivia, las dos niñas de Tenerife asesinadas por su padre, Tomás Gimeno, quien luego se suicidó, y deja sin efecto las diligencias de investigación. La autoridad judicial no estima que el citado cura cometiera un delito de discriminación.

La denuncia presentada por el Ministerio Público se concretaba en la comisión de un delito de discriminación –tipificado con penas de seis meses a dos años de cárcel en el Código Penal– al entender que culpaba a la madre de las menores, Beatriz Zimmermann, de lo ocurrido.

En su escrito de acusación, la Fiscalía hizo referencia a las declaraciones del padre Báez el 11 de junio de este año en el programa 'Andresito y compañía' de la emisora Radio Aventura Siglo XXI, dirigido por Carmelo Martín. A preguntas del entrevistador sobre el caso de las dos menores, el cura dijo: «El comentario fundamentalmente es que están buscando dos niñas, que están con el padre, si el padre las mató porque lo dijo, no me volveréis a ver ni a ellas ni a mí. Ahora están buscando a las dos niñas y ¿él qué? ¿Él no es persona, él no es digno también de ser buscado?, es una víctima también, de quien de maltrato, de separación de justicia, yo qué coño sé.»

Tres días después de estas palabras, el 14 de junio, en su cuenta de Facebook volvió a abordar el mismo asunto y expuso: “Si ese matrimonio hubiera sido fiel, si no se hubiese roto ese matrimonio esas niñas estarían vivas. La falta de fidelidad... por no seguir los caminos antiguos, el hombre aguantaba a las mujeres aunque se volvieran locas, las mujeres aguantaban a los maridos aunque fueran borrachos o sucios, ahora no, ahora te dejas y te dejas y claro y después vienen estas consecuencias, tú me jodes a mí pues yo te jodo a ti, te mato a tus hijos que es lo que mas quieres... damos motivos para que esto.