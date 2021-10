Investigan a un profesor de judo y artes marciales de Elche por abusos sexuales a 11 niñas

Un juzgado de Elche mantiene en prisión desde principios del pasado septiembre a un profesor de judo y artes marciales, de 60 años, como presunto autor de abusos sexuales a al menos once alumnas de entre 8 y 13 años de edad, según han confirmado a este diario fuentes cercanas al caso. Los hechos investigados ocurrieron presuntamente hace varios años en un gimnasio del barrio de Carrús y alguna de las jóvenes denunciantes es actualmente mayor de edad. La denuncia de la familia de una menor ante la Policía Nacional propició el pasado julio una primera detención del monitor de judo, aunque quedó en libertad con cargos. No obstante, la Policía recibió en agosto una segunda denuncia y realizó nuevas pesquisas que concluyeron con la localización de más víctimas, hasta llegar a once, incluyendo la primera menor. Por ello, el profesor fue detenido de nuevo el pasado 6 de septiembre.