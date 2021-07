La Policía Nacional de Benidorm está investigando la denuncia presentada por el excoordinador de la vigilancia de las playas en Calpe, Juan Luis San Nicolás, al tener conocimiento de que uno de los socorristas que ahora trabaja en la empresa concesionaria de salvamento se masturbaba mientras vigilaba la playa del Arenal-Bol. San Nicolás presentó la denuncia el pasado sábado tras acudir primero a la Guardia Civil de Calpe e indicarle los agentes que debía interponerla en la comisaría de Benidorm. El denunciante ha aportado vídeos descargados de las redes sociales en los que el socorrista aparecería acariciándose los genitales y masturbándose. Los habría grabado el mismo denunciado mientras estaba en la silla de vigilancia de la playa. San Nicolás asegura en la denuncia que los vídeos los colgó el socorrista en sus cuentas de Instagram y Twitter y que los hizo «delante de toda la gente, incluyendo menores».

El denunciante precisa que estos hechos se los trasladaron bañistas de la playa que conoce de su época de coordinador del salvamento en Calpe. También advierte de que ha puesto los hechos en conocimiento de la empresa Eulen, que es la que se encarga del socorrismo en el litoral calpino. «A día de hoy no he obtenido respuesta», apostilla el denunciante, que también señala que ha enviado correos electrónicos al responsable municipal de Playas y ha informado de la supuesta conducta obscena del socorrista en el buzón digital de quejas y sugerencias del consistorio.

El diario Levante-EMV se puso ayer en contacto con la empresa, que indicó que es conocedora de la queja y «le ha dado trámite». No especificó si ha abierto algún tipo de investigación interna. Desde el ayuntamiento, señalaron que las quejas llegaron hace varias semanas y que entienden que, dado que no se han presentado más, la concesionaria debe haber atajado las posibles anomalías. No obstante, también deslizaron que desde la empresa les han comentado que la denuncia puede responder a antiguas rencillas entre los socorristas.