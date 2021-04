"No sé lo que hice, lo siento mucho, eran como hermanos", dice el causante del accidente con tres muertos de Asturias

David R. P., el joven que causó el accidente con tres muertos en las fiestas del Carmen de Cangas del Narcea de 2018, en el que fallecieron Sergio Menéndez, tinetense de 21 años, Tania Fernández, gijonesa de 21 y Elsa Lorences, de 18, ha aceptado este viernes su culpabilidad en los hechos, aunque reclama la atenuante de reparación del daño, porque se han pagado las indemnizaciones que se pedían (renunciaron las familias de dos de las víctimas). El joven se ha mostrado hundido por lo ocurrido aquel 15 de julio. "No sé lo que hice, no sé lo que pasó, estoy muy afectado", aseguró ante el magistrado José María Serrano, titular del Juzgado de lo penal número 1 de Oviedo. "Fue un golpe muy fuerte, lo siento mucho por las familias, pero ellos eran mis amigos, eran como hermanos, imprescindibles", aseguró. "No recuerdo bien el accidente, se que me incorporé a la nacional y puse los limpiaparabrisas, pero no recuerdo más", aseguró el joven, sentado en el banquillo junto a su madre, propietaria del coche de la tragedia y responsable civil subsidiaria.