Fiestas de Ibiza: Todos quieren ‘Anar a Maig’ en Santa Eulària

El Primer Diumenge de Maig continúa siendo una de las fechas estrella en el calendario de fiestas de la isla. Y es que este domingo miles de personas han pasado por Santa Eulària para disfrutar en familia o entre amigos de esta jornada festiva que el año pasado recuperó la plena normalidad tras la pandemia y que en 2023 ha vuelto a ser todo un éxito.

Ya antes de las diez de la mañana había algo de ambiente en las calles del núcleo urbano, con algunos puestecitos de flores o comida montados y varios grupos de turistas desayunando en las terrazas de la plaza España. Todo ha comenzado a rodar cuando, sobre las 10 horas, la Agrupación Musical Esencia ha iniciado su pasacalles desde delante del Ayuntamiento. La música ha dado por inaugurado este gran día. De hecho, justo a esa misma hora se abrían las puertas del Teatro España para quienes quisieran disfrutar de la exposición de flores y plantas que se organiza cada año.

No mucho rato después, los más previsores han comenzado a llegar a cuentagotas a la iglesia del Puig de Missa, donde a las 11 tenía que comenzar la misa.

Afuera Fernando San Andrés y Maricres, turistas de Bilbao, observan la vestimenta tradicional de los integrantes de la colla de Es Broll que van congregándose delante de la iglesia pocos minutos antes de la misa. Esta es su primera vez en la isla, vienen con el Imserso y llegaron el día 3 de mayo para pasar una semana en la isla, alojándose en la zona de la playa de es Figueral. Alguien de la isla ya les había advertido que no podían perderse el Primer Diumenge de Maig: «Cuando fuimos a alquilar el coche, una chica muy amable nos animó a venir a Santa Eulària este sábado o domingo, sobre todo el domingo, y nos habló del desfile que hay hoy [por ayer] después de la misa», cuenta San Andrés. Es por ello que después de conversar con este diario, bajan directos al centro para coger sitio de cara a dicho desfile de carros, caballos, podencos ibicencos, coches y motos antiguas, con el acompañamiento de Agrupación Musical Esencia. También hay programada para el mediodía una exhibición de caballos de doma menorquina.

Sobre la vestimenta tradicional, Maricres comenta: «Es muy bonita, algo totalmente diferente. Estos vestidos son muy vistosos, sobre todo el de las chicas». Como de costumbre, hay turistas que piden fotografías a las balladores.

Como no podía ser de otra manera, los obrers y obreres son protagonistas en la misa de este domingo. El Consistorio les ha concedido la Medalla de Oro (a los de las cinco parroquias del municipio) por su labor y el obispo de las Pitiusas, Vicent Ribas, se encarga de recordarlo durante la misa. Antonio Clapés, obrer major (y concejal) de la parroquia de Santa Eulària, señala que esta Medalla de Oro rinde homenaje también a los obrers que les precedieron: «Para mí, este premio que nos han dado es más importante para la gente que ya no está entre nosotros, que han participado desde hace muchas generaciones cuidando de la iglesia y participando en diferentes actos». «La figura del obrer siempre participa, se involucra y suma. Igual ayudamos en una misa de fiesta, en un bautizo, en una comunión o en una confirmación, que en un entierro. Hacemos de todo y gracias a Dios tenemos contuidad», añade Clapés.

El párroco de Santa Eulària, Marcelo Gabriel Jofré, como el obispo, también agradece este incansable trabajo de los obrers y pide un aplauso para ellos por parte de todos los presentes en la iglesia, que está completamente llena y con no pocas personas de pie. Minutos antes, el obispo Vicent Ribas ha señalado que «el primer dato que tenemos de la existencia de los obreros en las parroquias es de 1400». En este sentido, el párroco Marcelo bromea: «Yo creo que entonces no había párrocos, pero había obreros. Y si algún día la parroquia se queda sin párroco, ellos continuarán estando presentes». Por supuesto, en la misa también se recuerda varias veces a las madres, que celebran su día, y se da las gracias al Coro Parroquial, que no podía faltar en el Puig de Missa.

Los ‘obrers’ y ‘obreres’, Medalla de Oro de este año en Santa Eulària, reciben un cálido aplauso durante la misa

A la misa acuden, aparte de la alcaldesa Carmen Ferrer, el presidente del Consell Insular, Vicent Marí (exalcalde de la Villa del Río), y el conseller balear Josep Marí ‘Agustinet’, además de concejales del PP y del PSOE, entre otros cargos políticos. Al salir de la iglesia, la colla de Es Broll lleva a cabo fuera una demostración de ball pagès que disfrutan tanto los locales como cantidad de turistas que inmortalizan el momento con sus móviles. El cielo nuboso preocupa, pero finalmente el tiempo deja disfrutar con normalidad de este momento.

Todo el día en Santa Eulària

Poco antes de la una del mediodía, Cristina Arciu y Eva Ferrer Arciu (madre e hija) se encuentran en la calle Sant Jaume y se dirigen a un puesto de flores que hay en la calle Isidor Macabich y, más adelante, entran en la mencionada exposición del Teatro España: «Nos quedaremos, más o menos, hasta las dos y media. Luego iremos a comer. No hemos pensado qué haremos por la tarde, pero casi siempre volvemos y nos quedamos por aquí hasta las siete u ocho», explica Arciu. Tienen mesa reservada para comer, pero en otra zona: «Hoy es imposible comer por aquí, hay que reservar con mucha antelación», añade esta madre, que cuenta que siempre compran alguna cosa para colaborar con la fiesta: «El dinero tiene que rodar, siempre cae alguna aceituna, chuches y alguna plantita». En el caso de esta madre e hija, pretenden reunirse en este Primer Diumenge de Maig un total de 18 amigos y familiares, entre adultos y niños, por lo que lo celebran a lo grande.

El desfile es uno de los platos preferidos de la jornada y congrega a cientos de personas que abarrotan la calle Sant Jaume, lo que obliga a los agentes de Protección Civil a recordar a todo el mundo que no se puede bajar de la acera. Familias enteras lo observan todo desde algunos balcones. Los allí presentes van aplaudiendo a los caballos y a los coches antiguos, alguno que otro con un claxon algo viejuno que causa risas entre el público. Por otro lado, son muchos (sobre todo los más pequeños) quienes se enamoran de John, un cachorro de podenco ibicenco de apenas nueve semanas. Lo pasea Toni Marí ‘Sandic’, miembro de la Associació Oficial de Criadors des Ca Eivissenc, y también lleva a Alfa, una hembra de dos años.

Todos querían acariciar a John: «Es por eso que me he quedado atrás, pero en un momento dado tenía que pedir perdón a la gente y continuar avanzando porque nos exigían que fuésemos un poco juntos todo el grupo», relata ‘Sandic’.

A las 13.30 horas hay ball pagès de nuevo, esta vez en Plaza España. Tras ello, dos jóvenes integrantes de Es Broll, Paula Sánchez y Joan Vicent Riera, que son de Santa Eulària y disfrutan siempre de estas fiestas, conversan entre ellos. «Este es mi primer año [bailando en el Primer Diumenge de Maig]. Entré en la colla el año pasado por ella [señala a Paula]. Muchos años mis abuelas me decían que viniese a bailar ball pagès y ahora que ya no están, parece que te entran ganas de animarte a hacerlo». Sánchez, en cambio, comenzó a bailar a los tres o cuatro años. Más tarde, sobre las 15 horas, comienzan los conciertos delante del Ayuntamiento con el I Love You Too Maig Festival. Felipe Ruiz, organizador del festival, se muestra satisfecho con los grupos del cartel: «Intentamos hacer el festival lo más digno y potente que se pueda. Hoy [por ayer] contamos con grupos como The Moonshine Band, Rottowatts y Joan Barbé Group. Nos alegra mucho tenerlos». También estaba prevista la participación de DJ Rubens, DJ Efrain y DJ Igor Marijuan.

A las 20 horas se entregan los premios de la exposición (que es a la vez concurso) de flores y plantas, en la que han participado cerca de 100 personas (que suman más de 100 propuestas) no profesionales. Isabel García Marí, coordinadora de la exposición junto con la ayuda del Ayuntamiento, señala: «Esta exposición se hace desde 1972 y hay gente que nos trae plantas desde ese año». Es el caso de Catalina de Can Pere Pep Marí, una destacada participante veterana. Con todo, hay mil maneras de formar parte de este Primer Diumenge de Maig que gusta a tantos en Ibiza.