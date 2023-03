El almendro de Ibiza aún no «canvia flor per fulla»

«Pel febrer,/quan canvia flor per fulla/ l’ametller,/i el Pla Roig, amb nova brulla,/de roig torna verd, se’n va/ a ballar/ el jovent». En el poema ‘Ball pagès’ (‘La miranda’), escrito a mediados de los años 50 del pasado siglo, Marià Villangómez fija en el calendario el momento en el que el almendro «cambia flor por hoja»: febrero. Estamos a punto de comenzar la tercera semana de marzo y esos frutales no solo tiñen aún de blanco el campo, sino que además es posible que su espectacular floración se mantenga un par de semanas más, casi hasta abril.

¿Es normal? En parte, sí. Josep Lluís Joan, técnico de Promoción de la Calidad Agroalimentaria del Consell y doctor en ingeniería agrónoma, explica que el retraso de este año se debe, en primer lugar, al frío bastante intenso (y del que nos habíamos olvidado en los últimos tiempos) registrado en febrero. Porque los almendros, apunta, se protegen de dos maneras para asegurar sus floraciones: «Primero necesitan acumular horas de frío (vernalización), pasar el invierno, como todos los frutales». Lo hacen para evitar florecer continuamente y que las heladas los pillen desprevenidos y «los machaquen». «Es la manera en la que se protegen los árboles de los climas templados mediterráneos», afirma.

«Eso no quita —añade— que haya variedades que necesiten pocas horas de frío o ninguna». Ocurre, por ejemplo, con la vid, que no tiene esa necesidad «en Brasil, donde produce dos cosechas. Las especies tropicales no requieren frío porque viven en climas donde nunca lo hay».

Están «programados para evitar heladas», pues la floración «es su momento más delicado. La flor es su órgano más sensible»

La segunda protección de los almendros es aguardar a que, tras el frío, haga calor durante un periodo prudencial: «Necesitan saber que ha pasado el invierno y que no va a haber otra helada, que tras una semana de calor, este va a continuar y que no van a bajar abruptamente las temperaturas. Podrían lanzarse a florecer en cuanto aumentan los grados en el termómetro, pero necesitan acumular horas de calor antes de empezar a sacar la flor. Requieren esa seguridad». Vamos, que no se fían. Están «programados para evitar heladas», pues la floración «es su momento más delicado. La flor es su órgano más sensible. Si de repente las temperaturas caen a un grado bajo cero, se fastidia».

Y eso es lo que ha pasado estas últimas semanas. Tras un febrero gélido, «ahora han empezado a florecer con fuerza porque han acumulado más de una semana de calor». Ha sido «lo normal, un efecto natural de protección», señala Juan. Han esperado a que llegara el buen tiempo y que este tuviera continuidad. Lo raro, subraya, eran aquellos inviernos tan suaves que se sucedían de unos años a esta parte.

El factor de la variedad

¿Y por qué algunos almendros empezaron a florecer a finales de enero, y en febrero, como en el poema de Villangómez, ya cambiaron «flor per fulla»? El poema de Villangómez ya no sirve de baremo para establecer una comparación porque muchos de los almendros que hay actualmente difieren de los de aquella época: «La floración también depende de las variedades. Las tempranas que lo hicieron a finales de enero son las que necesitan pocas horas de frío y de calor, mientras que otras variedades tardías han necesitado más horas de frío y de calor», detalla el agrónomo. Aun así, algunas tempranas tardaron en florecer, precisamente por las bajas temperaturas: «En la Finca Agraria de Can Marines tenemos una plantación experimental con una variedad reciente, de las que florecen tarde, además de una colección de almendros de Ibiza. Muchos de floración temprana casi han empezado este año al mismo tiempo que los de floración tardía».

Esta temporada ya hay árboles en los que se solapa la flor fecundada en otoño con el fruto que ahora, al florecer de nuevo, ha empezado a cuajar. Dos tandas de almendras

La meteorología ha sido muy determinante en los últimos meses incluso para esas variedades tempranas: «En otoño, tanto en octubre como en noviembre y diciembre, empezaron a florecer algunas variedades (las que apenas necesitan acumular horas de frío) después de que, estresadas tras un calor muy elevado en verano y sequía, empezara a llover y, luego, hiciera de nuevo mucho calor», que se prolongó hasta diciembre.

Lo curioso, comenta, es que en algunos de aquellos almendros «el fruto prosperó», de manera que esta temporada ya hay árboles en los que se solapa la flor fecundada en otoño con el fruto que ahora, al florecer de nuevo, ha empezado a cuajar. Dos tandas de almendras: «Pensaba que las del otoño no tirarían adelante, pero lo han hecho. Hay fruto cuajado de entonces al que se suma el que brota ahora. Doble cosecha. Nunca lo había visto».