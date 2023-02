1

Yassine Jaouhari, el migrante marroquí que provocó el aterrizaje del avión patera en Son Sant Joan insiste en que la enfermedad que obligó a desviar el vuelo era real y no formaba parte de un plan organizado. La Audiencia de Palma lo dejó en libertad y acaba de permitirle irse a Madrid, donde vive su hermana, hasta que sea juzgado.