En Balears ya circula Kraken, la variante estadounidense de la covid

Aunque su terrorífico nombre puede suscitar alarma (alude a un calamar gigante, un monstruo marino que según la mitología escandinava se esconde en las profundidades del océano y de vez en cuando asciende a la superficie para hundir barcos con sus poderosos tentáculos), lo cierto es que la subvariante del SARS-CoV-2 denominada Kraken ya circula por este archipiélago, confirmó ayer el jefe de Microbiología de Son Espases, Antonio Oliver.

«Se trata de una variante de una subvariante de ómicron», comenzó el experto recordando que esta última capitalizó la atención de la pandemia tras ser detectada inicialmente en Botsuana (África) a comienzos de noviembre de 2021y que alcanzó una gran notoriedad por el elevado número de contagios que ocasionó.

Las subvariantes de la ómicron se fueron denominando de forma correlativa desde la BA.1 hasta la BA.5. Pues bien, la Kraken que habría circulado inicialmente por Estados Unidos sería una derivada de la BA.2, explicó Oliver.

«Es una evolución de la BA.2 que ha aparecido inicialmente en Estados Unidos y ya circula por Europa, por España y por Balears», detalló el microbiólogo jefe revelando que habrían detectado su presencia en la última semana del año recién acabado.

Sobre su grado de difusión en este archipiélago, Oliver señaló que hasta el momento es la causante de entre un 2% y un 3% del total de casos secuenciados, aunque no dudó de que en breve esta variante estará detrás de un porcentaje mayor de infecciones.

Como se recordará, Microbiología de Son Espases no ha bajado la guardia frente a la covid y realiza secuenciaciones genómicas de forma aleatoria con los casos leves diagnosticados en los centros de salud que no requerirían de hospitalización. De la misma manera, estas secuenciaciones en las que se analiza el genoma completo del virus causante de la infección se están llevando a cabo en todos los casos en los que el paciente ha requerido ser hospitalizado. «Parece que es más contagiosa pero no provoca una enfermedad más grave», tranquilizó Oliver revelando que aún no han detectado ninguna de las mutaciones circulantes por China y sin dudar de que la Kraken ganará peso porcentual en las próximas semanas pese a que en estos momentos, reiteró, el virus respiratorio que más circula es el de la gripe.

La covid-19 en cifras, año III

Desde que comenzó la pandemia se han contagiado 303.353 personas, 72.617 de ellas de forma asintomática

Aunque previsiblemente sean muchos más teniendo en cuenta que desde hace varios meses casi nadie declara ya que un autotest adquirido en una farmacia ha determinado que el catarro o las molestias de garganta estaban causadas por el ya no tan nuevo virus SARS, lo cierto es que los últimos datos oficiales de esta pandemia cifran en 303.353 personas las que habrían contraído la enfermedad en estas islas, 230.736 de ellas con síntomas manifiestos de patología respiratoria y las 72.617 restantes de manera totalmente asintomática, según refleja el último informe de vigilancia epidemiológica de esta comunidad autónoma, el publicado el pasado 5 de enero.

Por islas, Mallorca ha registrado hasta el momento 231.762 contagios, 46.665 se han dado en Eivissa, 22.834 en Menorca y 2.092 en Formentera.

Un informe que detalla también que entre este número global de contagios figuran 1.710 diagnosticados entre personas extracomunitarias así como otros 1.215 casos importados.

Y también que desde el inicio de esta pandemia se han notificado un total de 3.449 infecciones entre usuarios de residencias geriátricas, el último de ellos el pasado día 4 de este mes de enero.

El número de afectados entre el personal sanitario es algo superior, 3.965. Y el último diagnóstico de covid-19 en este ámbito se produjo el pasado 30 de diciembre. De las 3.965 infecciones citadas, 906 se produjeron entre trabajadores de centros sociosanitarios.

1.611 defunciones

Y desde que se notificara la primera muerte por covid-19 en Balears el 12 de marzo de 2020 de una mujer de 59 años con patologías crónicas ingresada en Son Espases, se han contabilizado un total de 1.611 defunciones a consecuencia del virus respiratorio pandémico.

La enfermedad pandémica ha obligado a hospitalizar hasta el momento a 9.717 personas, 735 de las cuales correspondían a usuarios de residencias de ancianos. De todos ellos, 1.330 requirieron ser atendidos en Unidades de Cuidados Intensivos.

La distribución de fallecimientos por el archipiélago ha quedado así de manera provisional en tanto no se dé por acabada esta emergencia sanitaria: 1.310 de los óbitos se produjeron en Mallorca, 201 en Eivissa, 91 en Menorca y los 9 restantes en Formentera.

Para comprobar los picos y dientes de sierra en los que se ha movido esta crisis basta comprobar los meses en los que la mortalidad ha sido más alta en el conjunto del archipiélago.

Nada más comenzada, en abril de 2020 (la primera muerte se comunicó a mediados del anterior mes de marzo), se notificaron 144 muertes en el conjunto del mes, la segunda cifra más alta de toda la pandemia en ese periodo de tiempo que solo se vio superada en enero de 2021, cuando se notificaron 167 muertes, el número más elevado en un solo mes de toda la crisis.

Y habría que esperar un año más, a enero de 2022, para encontrar la tercera cifra más alta de defunciones atribuidas a la covid-19 en un solo mes: 132. Como curiosidad, en los meses de junio de 2020 (con 1 muerte) y en junio de 2021 (con 3) fueron los meses con menos mortalidad a causa del SARS-CoV-2.

Ya por último hay que hablar de la edad de los fallecidos. La covid-19 se ha cobrado más vidas entre las personas con edades comprendidas entre los 80 y los 89 años (608), seguidos del tramo etario inmediatamente anterior (70/79 años) con 373 fallecimientos y con las 359 defunciones de mayores de 90 en tercer lugar. Entre los tres, 1.340 del total de 1.611 fallecimientos notificados hasta ahora.