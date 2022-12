Las comunidades autónomas siguen compitiendo en la carrera por convertirse en sedes de organismos estatales. Esta semana se conocía que A Coruña albergará la futura Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia Artificial y que la Agencia Espacial Española estará en Sevilla. Pero, ¿qué pasa con la esperada Agencia Estatal de Salud Pública? La Región de Murcia, Aragón, Andalucía, Comunidad Valenciana, Asturias, Castilla-León o Extremadura rivalizan por albergar el organismo. Se quejan algunas comunidades de que todavía el Ministerio de Sanidad no les ha dicho qué requisitos deben cumplir. Y, los expertos en salud pública, de que, a falta de que se apruebe la ley de creación de esta entidad, los plazos se alargan y no será una realidad hasta cerca de la primavera de 2023.

Así lo prevé Joan Carles March, profesor en la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) quien desde hace tiempo trabaja activamente para que la Agencia -un organismo que el Gobierno prevé fundamental para luchar ante situaciones de emergencia sanitaria como la pandemia de coronavirus- se ubique en Granada. Según explica a El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, tiene sentido y, además, la ciudad es la apuesta de la Junta de Andalucía, que también se ha posicionado para albergar esta entidad.

Las comunidades que buscan acoger la sede quieren saber qué requisitos les piden para adaptar su documentación

Granada, dice March, ofrece elementos clave: tiene un Parque Tecnológico especializado en Salud y Tecnología Biosanitaria; su Universidad está en los primeros puestos del ranking internacional por su labor investigadora y docente en salud e inteligencia artificial o es centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El experto en salud pública ha planteado al Ayuntamiento de la ciudad que entre en la carrera con el resto de comunidades. Pero, por el momento, señala, el edil granadino, el socialista Francisco Cuenca, se lo está pensando porque todavía "están de luto" por haber perdido la candidatura a la Agencia Estatal para la Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia) que será para A Coruña.

Sea o no Granada una opción para albergar la sede de la futura Agencia Estatal de Salud Pública, lo cierto es que, por ahora, habrá que esperar para tener más información tanto de dónde se ubicará como de cómo se articulará el futuro organismo. Porque, ya lo dijo la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en diferentes ocasiones, primero debe aprobarse la ley de creación de la Agencia Estatal de Salud Pública y, apuntan desde las comunidades, conocerse los requisitos para que esas regiones que quieren albergar su sede preparen y adapten su documentación.

Sin indicaciones de Sanidad

Esa es precisamente una de las quejas de las comunidades. Desde la Consejería de Sanidad de Murcia indican a este diario que el Ministerio "no ha indicado nada aún". Lo señalan desde una región que, a mediados de noviembre, también se postulaba como sede e, incluso, avanzaba que esa entidad necesitará, al menos, 200 médicos especialistas en Medicina Preventiva y Salud Pública, además de otras especialidades.

Por ahora, no se conocen ni los estatutos de la agencia ni las competencias ni los citados requerimientos, señalan desde Aragón

En la misma línea se pronunciaba recientemente la consejera de Sanidad de Aragón, Sira Repollés. La comunidad ya trabaja en un dossier con las fortalezas que acredita Zaragoza para acoger la AESAP, entre las que se encuentran su situación geográfica y logística, su base investigadora con dos universidades y proyectos pioneros en salud, también animal y ambiental, o un potente sector privado empresarial. Sin embargo, matizaba la consejera, será cuando se apruebe la ley para su creación y se conozcan los requisitos, cuando el gobierno autonómico se adapte a los criterios que establezca el ministerio. Por ahora, no se conocen ni los estatutos de la agencia, ni las competencias, ni los citados requerimientos.

El malestar de los populares

Los únicos requisitos que Sanidad ha dado a conocer para albergar esta agencia son tres: ser una ciudad sana, es decir que promueva hábitos de vida saludable, tener centros de estudios relacionados con la salud pública y que potencie la investigación, indican desde otras comunidades. "Postularse, puede postularse cualquiera", indica, por su parte, Elvira Velasco, portavoz del PP en la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados en conversación con El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica. "Postularte, sin conocer cuáles son los requisitos para esa sede es como decir que no te quieres quedar fuera. Pero hay desconocimiento", admite.

"Dijeron que antes de final de año, entraría, en Consejo de Ministros, (en segunda vuelta), pero yo no le veo perspectivas", señala la diputada popular Elvira Velasco

La diputada popular se remite al mes de agosto, cuando el Consejo de Ministros aprobó en primera vuelta el anteproyecto de Ley para la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública. "Dijeron que antes de final de año, entraría, en Consejo de Ministros, (en segunda vuelta), pero yo no le veo perspectivas. A nosotros (al Congreso) no nos han presentado nada. En el Consejo Interterritorial se presentó ese anteproyecto de ley y los consejeros hicieron alegaciones sobre el tema. En octubre, volvieron a incorporarlo (a ese mismo Consejo Interterritorial) pero los consejeros estaban molestos porque habían presentado esas alegaciones y no se habían incorporado. Es lo último que sabemos, aparte de las dotaciones presupuestarias", añade.

Los Presupuestos Generales del Estado para 2023 en materia de Sanidad contemplan que, para aumentar las capacidades de respuesta ante futuras crisis sanitarias, a través de fondos europeos para 2023, se han previsto 7,4 millones de euros, de los que un total de 3,2 millones de euros se destinarán para el equipamiento tecnológico de la Agencia Estatal de Salud Pública y 4,2 millones para la red de vigilancia en Salud Pública.

"Yo creo que antes de marzo o abril no habrá nada destacable", apunta Joan Carles March sobre cuándo esa agencia podría llegar a ser una realidad

Elvira Velasco continúa: en su momento el Gobierno anunció que su intención es llevar la ley de creación del organismo, en segunda vuelta, antes de que finalice el año y luego, entraría en el Parlamento. "Quedan tres semanas. No lo veo. Además, ¿se va a hacer una ley con una ministra que no es la que va a estar?; porque lo que está claro es que Darias se va. ¿Se va a tramitar una ley sin la cabeza en el ministerio?. No entendería nada. Hay mucha incertidumbre", admite la diputada popular.

Desde Granada, Joan Carles March afina los plazos y se moja: "Yo creo que antes de marzo o abril no habrá nada destacable" señala en relación a cuándo esa Agencia podría llegar a ser una realidad. Además, en cuanto a que, como sugiere Murcia necesita al menos 200 médicos especialistas en Medicina Preventiva y Salud Pública, el experto en salud pública abunda: "No creo que estos requisitos estén escritos, pero me parece correcto aunque seguro que harán falta de muchas más especialidades como veterinarios, enfermeras, farmacéuticos, ingenieros, informáticos, sociólogos o psicólogos", concluye.