«Se han dicho muchas majaderías, pero al final se ha vacunado de la covid hasta Miguel Bosé»

¿Imaginaba que en el siglo XXI estaría dando charlas para combatir la quimifobia?

Llevo desde el siglo XX dando charlas de este tema. Los miedos siempre son los mismos, pero van cambiando de medio: ahora están en WhatsApp, antes estaban en internet y antiguamente en folletos o carteles. Hubo miedo a las vacunas en época de Jenner y ha habido miedo a las vacunas contra la covid. El miedo a la química es algo que siempre está presente y que siempre tenemos que desmentir.

¿Con la pandemia la ciencia ha salido reforzada o perjudicada en este sentido?

Se ha visto la falta de sustento de los argumentos negacionistas. Hemos visto a gente posicionándose en contra de las vacunas y diciendo auténticas majaderías, pero al final resulta que tenemos la tasa de vacunación más alta de Europa: esa vacuna se la ha puesto hasta Miguel Bosé, si no los números no salen. La gente cuando ya no tiene más remedio confía en la ciencia, otra cosa es lo que diga.

Se han cometido barbaridades en nombre de la ciencia. No está mal tener espíritu crítico.

El espíritu crítico está dentro de la misma esencia de la ciencia. El propio método científico es autocorrectivo, si aparece una explicación mejor tienes que descartar la explicación antigua. Cuesta explicar por qué a veces se dicen unas cosas y luego se dicen otras y por qué nada es un dogma inmutable en ciencia. Para eso estamos los que nos dedicamos a la divulgación.

¿Hay intereses económicos alimentando el miedo a la química? Alimentación que se promociona con determinadas etiquetas, pseudociencias... son negocios que mueven mucho dinero.

Decir que un alimento es natural, que no tiene química, parece un reclamo publicitario. Incluso hay científicos, habría que ver de qué tipo son, que alertan de que cada vez estamos más envenenados, cuando la realidad es que cada vez vivimos más años y en mejores condiciones. Si nos están envenenando lo están haciendo fatal.

¿Son peligrosos los alimentos transgénicos?

Llevamos casi 30 años consumiéndolos y todavía estamos esperando que pase algo. No hemos tenido ninguna crisis ni sanitaria, ni relacionada con el medio ambiente ni nada. Al contrario, todos los años aumenta la superficie sembrada y el consumo y se añade alguna nueva variedad y no pasa nada. Y mientras mucha gente come gracias a ellos, como nosotros: casi todo el ganado europeo se alimenta con maíz y soja transgénica.

¿El mundo podría alimentarse hoy sin transgénicos? Sería complicado. Si de un plumazo quitáramos todos los transgénicos, lo tendríamos fatal. Ahora vemos como se está diciendo de levantar la mano para permitir importar más transgénicos ahora que no nos llega el trigo y el maíz de Ucrania

. Y nadie está poniendo pega alguna y nos hemos puesto una vacuna transgénica y nadie se ha quejado.

Algunos sí se han quejado.

Y seguro que se han vacunado: si no, no salen las cuentas.

¿Tienen beneficios los alimentos con sello ecológico?

Lo único que te garantizan es que se han cultivado de acuerdo a una normativa que te dice lo que puedes poner y lo que no. El problema es que la producción es muy poca. Europa quiere potenciarla pero solo habla de aumentar superficie pero tú no compras en metros cuadrados, sino en kilos. Solo hablan de superficie porque está claro que la producción va a caer en picado ¿Son más sanos? La única variable que controlas es el método de cultivo, no lo que cultivas. Emborracharse con vino ecológico es igual de malo para la salud que con vino no ecológico. No hay evidencia de que una alimentación a base de productos ecológicos sea mejor, lo único claro es que es mucho más cara.

¿Para el medio ambiente no es mejor?

No. Si cae la productividad necesitas más tierra para conseguir el mismo alimento, y el impacto ambiental y la huella de agua se dispara. El reglamento ecológico no se basa en parámetros objetivos, como la huella de carbono o de agua, sino en un principio filosófico sin base científica de que lo natural es mejor. Hay problemas. Por ejemplo, en viticultura ecológica se utiliza el cobre como fungicida y es un contaminante terrible. Por lo tanto, el sello ecológico no garantiza menos impacto ambiental. Dependerá del cultivo.

Es muy crítico con algunos grupos ecologistas, ¿por qué?

Los grupos ecologistas empiezan con motivaciones muy nobles, pero al final son empresas que tienen que mantenerse y para hacerlo solo buscan ocupar espacio mediático y al final no hacen nada por el medio ambiente. Mira las campañas ecologistas de los últimos 30 años, la mayoría han quedado en nada. Palma se declaró libre de cloro en los 90, ¿alguien se acuerda? ¿Cuántas ciudades se declararon libres de transgénicos a principios del 2000 y qué trascendencia ha tenido eso? Piden cosas absurdas y luego lo sufrimos, como quitar las nucleares, que lo único que ha conseguido es hacernos más dependientes del gas ruso. Piden y hacen cosas sin sentido. Yo trabajo haciendo plantas que se adapten a la sequía para poder continuar dando de comer a la gente. Si quieres decir que la solución al cambio climático es pegarse a un cuadro de Goya, yo no lo veo.

¿Qué mito de la alimentación le da más rabia?

Los que relacionan alimentación y cáncer o con otra enfermedad son los más peligrosos, hay gente que se los cree y hace tonterías como dejarse la quimioterapia para tratarse con zumos de frutas.

Hay una autora por ahí que se ha forrado con sus libros de ‘dietas anticáncer’ cuando ella hizo un tratamiento pactado. Pero dice que la dieta es lo que le curó, bueno, yo creo que le curó la cirugía y la quimioterapia.

Hay muchos motivos para combatir la quimifobia.

Nos desvía de la dirección correcta. Si en el súper buscas productos con la etiqueta ‘ecológico’ o ‘natural’, puedes olvidar que lo importante es tener una dieta equilibrada, rica en fruta y verdura. Si comes ultraprocesados, por mucha etiqueta de vegano que lleven... Hay cierta moda con algunos productos. Dicen ‘estoy concienciado y no quiero matar animales y como productos veganos’, pero estos pueden haber necesitado muchísima energía o más materia prima vegetal. Ser vegetariano no quiere decir que no mates animales: puedes estar consumiendo productos procedentes de países tropicales que crecen en cultivos hechos a costa de selva, donde vivían animales .

Y lo mismo se puede decir con la energía. Si dices estar en contra de las nucleares pero defiendes utilizar energías con mucho más impacto ambiental, no le estás haciendo ningún favor al planeta.