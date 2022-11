El departament de Joventut del Consell Insular d’Eivissa ha organitzat les III Jornades ‘Viure sense tabac’, en col·laboració amb l’Àrea de Salut d’Eivissa i l’associació Ibiza y Formentera contra el Càncer, dirigides a professionals dels àmbits sanitari, educatiu, social i juvenil de l’illa d’Eivissa per conscienciar sobre el tabaquisme i les opcions per treballar en tractaments eficients que ajudin a abandonar aquesta conducta addictiva.

Així, al llarg de dos jornades, dijous 17 de novembre, i divendres 18 de novembre, a la sala d’actes de l’Hospital Can Misses, professionals com el Dr. Carlos Jimenez-Ruiz, director de la Unitat especialitzada en tabaquisme de la Comunitat de Madrid, o el Dr. Rafael Maldonado López, metge especialitzat en Neuropsiquiatria de la Universitat Pompeu Fabra, oferiran cursos sobre la diagnosi i el tractament del tabaquisme i de les conseqüències neuropsiquiàtriques del consum del cannabis. El divendres, a més, al matí, hi haurà una taula rodona multidisciplinaria a la qual també participaran la piscòloga Paula Ruiz, Juana Buencuerpo Fariña. Fiscal de Menors d’Eivissa, representants del Centre d’estudis i Prevenció de les Conductes Addictives i de l’associació Ibiza y Formentera contra el càncer. Cal inscripció prèvia als codi QR que acompanyen aquesta informació.

Les jornades conclouen el diumenge 20 de novembre amb la cursa 5K ‘Viure Sense Fum’ que comptarà amb la participació de l’atleta Marc Tur. Es tracta d’una cursa competitiva i caminada popular amb sortida des de Port des Torrent i arribada a s’Arenal de Sant Antoni.

Inscripcions a www.elitechip.net.