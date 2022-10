Cada vez son más comunes las páginas web en las que los clientes hablan de su experiencia en bares y restaurantes de todo tipo. Ya casi nadie acude a un local de hostelería sin antes mirar en diversas páginas las opiniones que han dejado quienes han visitado estos negocios previamente. Es por eso que este tipo de páginas de opiniones son cada vez más populares y que los dueños de los locales están cada vez más pendientes de lo que sale de ellos.

Una usuaria se ha quejado en las redes sociales de la cuenta que le cobraron por un desayuno. "Pincho de tortilla en la barra de La Primera. No pido pan, lo ponen y lo cobran, 2,30 euros. Le digo a la camarera que no he pedido pan, y me dice que el pan es obligatorio. Esto ya me parece que pasa de castaño oscuro, ¿o no, @canadio1010? #elpanesobligatorio me lo voy a tatuar", se quejaba la usuaria en un mensaje que se ha vuelto viral.

Un nuevo 'sablazo' en la cuenta de una cafetería se hace viral

Las redes sociales de Canarias se han dividido ante la imagen de una factura de un restaurante de San Sebastián de La Gomera. En él se muestra como la cuenta asciende a 30 euros en un desayuno el pasado domingo, 29 de agosto, a las 11:35 horas.

En el momento de pagar el desayuno, los comensales se sorprendieron al ver que añadieron a la cuenta un extra a tres pulguitas de lomo y bacón, en el que por añadir un suplemento, le salió 3 euros, 1 euro por cada bocadillo. Cada pulquita le salió 4.40 euros.

Esta factura se ha hecho viral, compartiéndose en distintas redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea, en el que aunque muchos han sido críticos y han tachado de elevado el montante final, otros usuarios han salido en defensa del local de restauración isleño.

"¿Clavada un bocadillo 3€? Si lo quiere más barato que vaya al supermercado y compre el pan y el queso, y se siente en un banco del parque", "La verdad es que es normal cobrar un pequeño extra si se quiere por un poco más de queso, pero vamos que el sentido común debe imperar en estos casos y tener una cortesía con el cliente, y si no es así pues 0.50 céntimos a lo máximo, pero me parece que esto se fue de madre", son algunas de las respuestas que han salido en defensa del local".

No es la primera vez que la cuenta de una cafetería o un restaurante de las Islas provoca una ola de comentarios en las redes. Ya ocurrió en Gran Canaria cuando un usuario de redes, José Santana, se quejó del precio total que abonó por tres cortados, una botella de agua -de 0,75 litros- y una cerveza - de 0,25 - en un local del municipio grancanario de Mogán hace unos años. En total, 15 euros con 40 céntimo.

Enfadado, decidió publicar el recibo en su Facebook . En él no se aprecia un desglose de las bebidas: el coste de cada cortado era de 2,50 euros y la botella de agua, cinco.

Hace menos tiempo, apenas el verano pasado, ocurrió similar en Tenerife. El protagonista, el tinerfeño Ález Borges que pagó 9,15 euros por una caña -3,70 euros-, una botella de agua -3 euros- y un cortado -2,75 euros-, en un chiringuito de Playa del Duque, en Costa Adeje, en Tenerife el pasado 12 de julio.

Enfadado, decidió publicar el recibo en sus redes sociales . En él no se aprecia un desglose de las bebidas.