La noticia de la separación entre Risto Mejide y Laura Escanes pilló el pasado domingo por sorpresa a todos los fans de la pareja. ¿O no? El presentador habría dejado una pista sobre su inminente separación hace unos días en el podcast 'Cariño, ¿pero que dices?' que hace con su ya ex pareja.

El pasado día 6 de septiembre, Mejide y Escanes publicaban un capítulo titulado 'Despedidas'. Ella explica a los oyentes que no le gustan las despedidas, a lo que Mejide contesta: "un día yo voy a llegara casa y tú no estarás". Inician en ese momento un debate sobre las despedidas que acaba con una pregunta de Escanes: "¿Por qué estás dando por hecho que nos vamos a separar?". La respuesta de él escondía una pista sobre la ruptura que se confirmó el domingo. "Porque todo lo que empieza tiene que acabar", afirmó rotundo el presentador.

Escanes no daba crédito. "¿No crees que las cosas pueden durar eternamente?", pregunta, pero una vez más, Mejide se muestra categórico: "Jamás". "Estoy muy triste ahora mismo", admite entonces la joven 'influencer' antes de cambiar de tema.

Si la decisión estaba entonces tomada o no, si era una pista para lo que pasaría semanas después o simplemente se ceñían a un guion, no lo han aclarado. Lo que sí han confirmado ambos a través de un comunicado en sus perfiles de Instagram es el final de su relación tras siete años y una hija en común. "Como alguien dijo una vez, fue eterno mientras duró", escribía el presentador junto a una foto con Escanes. Un día después del comunicado, los comentarios, tanto positivos como negativos, no se han hecho esperar. Mejide a compartido un nuevo texto a través de los 'stories' de Instagram en el que asegura: "no tengo fuerzas ni para responder a las burlas".

Por su parte, la 'influencer' escribió en su publicación: "me imaginé la vida entera contigo y me has hecho creer en la eternidad". Escanes pide respeto "en estos momentos tan delicados".