En verano no es fácil ser camarero. Es esa una de las razones por las que muchos locales no encuentran profesionales. Una cuenta de Twitter (@soycamarero) que relata los conflictos diarios a los que tienen que hacer frente a diario profesionales de la barra de todo el país. Hace días se viralizó una respuesta de un dueño de un local a un cliente que había puesto una mala opinión en internet por el mero hecho de que no le habían dejado entrar en un local sin camiseta. Hoy es otro problema común de la hostelería el que sale a la luz: la necesidad de que los clientes respeten los horarios a pesar de que esté de vacaciones de verano y hayan cambiado sus costumbres.

"Tenemos que cumplir con los horarios y los derechos de los trabajadores", le contestó el dueño del local a la clienta en cuestión en cuanto puso la reclamación en una conocida página web en la que la gente acude a informarse sobre las características de un local en concreto. Empatía por favor... Posted by Soy camarero on Friday, July 29, 2022