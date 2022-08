Robbie Williams experimenta con el techno en Ibiza

Comenzó dando la bienvenida al público de Ibiza a su manera y acabó estrenando un nuevo tema junto al dúo de música electrónica Lutfhaus, improvisando una pegadiza letra y melodía al compás de ‘I dont want to loose your love tonigth’. El numeroso público que asistió el jueves al concierto en el restaurante-espectáculo 528 Ibiza pudo ver a un Robbie Williams en estado puro en la cabina de dj coqueteando con la música electrónica y al borde del escenario cantando y flirteando, a su estilo, con los aguerridos fans de las primeras filas. Una inesperada sorpresa para unos cuantos, ya que la noticia de su actuación corrió como la pólvora en las redes antes del evento.

Siempre es grato ver a un gran artista en directo aunque sea por sorpresa, pero el encanto personal de Williams, su calidad vocal y su conexión con el público, mayoritariamente británico, es especial desde los tiempos en que lideraba el joven grupo Take That hasta sus grandes conciertos por el mundo. El autor de ‘Angels’, ‘Feel’, y ‘Rock Dj’, entre otros, es un encantador de serpientes sobre el escenario, capaz de reunir a varias generaciones de una misma familia, como ocurrió en el concierto de la MTV en Slane Castle, en Dublín, para 140.000 personas. En esta ocasión decidió experimentar con la música electrónica, el dance y el clubbing para mayores de 30 años con dos dj a los que produce y compone temas. Lo hizo haciendo pinitos como dj en la cabina por momentos, interpretando temas de Lufthaus y entonando pasajes de algunas de sus canciones mas famosas con bases de techno. Animó al público a bailar, a pasarlo bien, «como solo ocurre en Ibiza», y bailó durante los 90 minutos del concierto al aire libre de las colinas de Benimussa en pantalón corto, camisa verde a juego y zapatillas, en un gran espacio rodeado de arboles. Una gran noche con Robbie.