Colchones en el bosque

Los domingos por la mañana son días que la gente suele aprovechar para descansar e ir a la playa y más con las altas temperaturas de estos día (30 grados marcaba ayer por la mañana el termómetro), pero quince voluntarios, entre los que había varios niños, se animaron a participar en la jornada de limpieza forestal de sa Talaia de Sant Antoni, organizada la concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sant Antoni, una jornada que se incluía dentro de la campaña ‘Let’s Clean Up Europe’. Además, la recogida contó con la colaboración del Grupo Ecología Activa (GEA) y la participación del servicio municipal de limpieza UTE Portmany.

Entre los residuos que los animosos voluntarios encontraron en el bosque había desde colchones o hamacas, plásticos, botellas, latas de cerveza... «Este año hay muchísima más basura. Es verdad que desde hace dos años no se hacía por la pandemia, así que igual se ha acumulado», explicaba Lina Colomar, una de las voluntarias. Otra participante, Ana Ferpete, creía que «iba a encontrar mucha más basura». «La pandemia hizo que no viniera tanta gente a la isla. Yo pensé que iba a encontrar muchos más desechos, pero igualmente es demasiado, no somos conscientes de lo que tiramos», señalaba esta vecina de Sant Antoni, que acudía a la cita en sa Talaia por primera vez.

Este año se había ampliado la ruta que tradicionalmente se recorría. «Hemos ampliado la zona de limpieza desde lo que es la rotonda de Cala Gració hasta Mercadona, todo lo que es el paseo y la parte del camino que corre paralelo a este. Habrá unos 100 metros de camino y la distancia hasta el supermercado es mucho camino con el calor que hace» detalló Abel Oferrall, delegado de GEA. Además, añadió que «el problema es que cada vez va a haber más basura y menos sitios donde poder disfrutar del bosque. Es una cuestión de concienciación y de entender que el monte es de todos Si no tiramos la basura en nuestra casa tampoco, tampoco hay que dejarla aquí».

La concienciación sobre el medio ambiente es «importante» en la sociedad, afirmó por su parte Gustavo Sebastián Squillacioti, uno de los voluntarios. «Cualquier granito de arena vale y alomejor creo que no se va directamente a las causas haciendo esto, pero creo que mostrar a la personas que hay gente que se preocupa de esto es muy importante», remarcó Squillacioti. Este voluntario estaba indignado por los restos que había encontrado: «Mucha ropa cagada, mucho alcohol, muchas bolsitas de droga, botellitas del gas de la risa. Estos desechos nos hacen conectar un poco con la miseria humana y es triste».

Ana Felpete también propuso durante la jornada de limpieza forestal algunas soluciones para evitar que los desechos se acumulen en el monte. A su juicio, es necesario poner papeleras en el camino del bosque, ya que, en algún caso, para no dejar allí las heces del perro al que lleva a pasear por la zona, ha tenido que llevárselas con ella durante todo el camino «y ayudaría tenerlas».

También hizo otra propuesta para mejorar la limpieza de sa Talaia Anabel Toro, que consideró que «se podrían hacer más jornadas con el fin de concienciar a los más jóvenes en las escuelas e institutos y también para gente adulta», señaló.