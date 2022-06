Las plantas como parte del legado cultural de Ibiza y Formentera

Protagonistas de película. Hasta 15 ibicencos se volvieron actores por un día en la presentación del vídeo de ‘Ibiza en Gran’. 1 Uno de los grupos de visitantes del espacio Ibiza Botánico Biotecnológico durante su visita.

El jardín del Ibiza Botánico Biotecnológico fue ayer el lugar elegido para la presentación del documental ‘Herbes i plantes d’Ibiza’, en el que quince mayores de las islas, conocedores de los secretos de las plantas, ofrecen ese legado histórico y cultural, en el marco del programa ‘Eivissa en gran’ del Consell Insular. Sus testimonios, basados en experiencias y en conocimientos recopilados a lo largo de su vida, son compartidos de una manera entrañable y cercana.

Una de las participantes es Carmen Vicente, natural de Santa Eulària, quien lleva toda la vida utilizando multitud de plantas para elaborar hierbas ibicencas caseras: «Las plantas las utilizamos sobre todo para hacer hierbas ibicencas, llegando a mezclar hasta 12 ó 13 tipos distintos de plantas. Tienen que tener un poquito de todo, pero siempre natural y casero», relató ayer la vecina de Can Amadeo. Para ella, la solución a muchos de los problemas actuales la podemos encontrar en la naturaleza: «A mí me encanta la naturaleza. De las plantas se puede sacar casi todo. Seguramente en las plantas tengamos remedios para todas las enfermedades que existen actualmente. En Ibiza son fantásticas las plantas que tenemos. Vamos a respetarlas. Todo el Medio Ambiente en general. No tenemos planeta b», subrayó la vecina de Santa Eulària.

El documental también tiene representación de Formentera, Francisca Roig, de Cas Corda, que ha heredado de su abuela la pasión por las plantas: «Mi abuela era muy amante de las plantas y hacía muchas cosas con ellas. Las usaba mucho, tenía mucho arte. Por eso, desde pequeña he sentido pasión por ellas, que ha ido aumentando a lo largo de los años», aseguró la de Formentera.

Francisca Roig puso el ejemplo de una capaz de curar enfermedades: «Hay una planta que yo llamo ‘la carnicera’. Conozco un hombre que tenía una úlcera y que lo único que tomaba era una infusión de esta planta mezclada con leche. Al cabo de un tiempo, el hombre perdió un montón de kilos, pero cuando fue al médico le dijeron que estaba perfecto, que la úlcera le había desaparecido», aseguró.

Ramon Mayol, editor del vídeo, mostró su satisfacción por un trabajo en el que se ha dado voz a personas de todos los rincones de las Pitiusas: «Este es nuestro segundo vídeo, pero el primero en el que aparecen todos los municipios de la isla más una persona más de Formentera. No buscamos un resultado científico, sino que buscamos a gente que comparta sus experiencias, que muchas veces es lo más importante».

La consellera insular de Bienestar Social, Carolina Escandell, se mostró orgullosa del legado que estas personas le aportan a Ibiza: «Estas personas son la historia viva de Ibiza. Hoy [por ayer] hablábamos de hierbas, pero hay mucho más: costumbres, bailes, canciones...tenemos que cuidar nuestro legado mucho más. Ellos son los que tienen este conocimiento. Me siento enormemente orgullosa de las personas que están aquí», concluyó la consellera.