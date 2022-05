Pasión, ilusión, trabajo y esfuerzo son las palabras clave en las que coincidieron el jueves las mujeres eWoman para llegar alto y romper con el techo de cristal. El Club Diario de Ibiza acogió la tercera edición de los premios eWoman, una jornada en la que los ejemplos cercanos de seis mujeres luchadoras y valientes sirvieron de inspiración para casi un centenar de personas.

La jornada se abrió con el discurso de la directora de Diario de Ibiza, Cristina Martín, que recordó que existe desigualdad en todos los ámbitos de la sociedad y que «el avance de la mujer es una realidad gracias a otras muchas mujeres que lo hicieron posible con su ejemplo, su lucha, su esfuerzo y su valentía». Martín reflexionó sobre la importancia de tener a mujeres como referentes. «Las mujeres que abren caminos contribuyen a cambiar el mundo y a hacerlo mejor y más justo», agregó. También tuvo palabras para las mujeres «que nunca estarán sobre un escenario», que no han tenido oportunidades y a las que no vemos ni reconocemos, pero que trabajan duramente por compatibilizar las cargas laborales con las domésticas y familiares.

«Valientes, sensatas y fuertes»

«Las ponentes y las premiadas son un espejo para los hombres y para otras mujeres», destacó Carolina Escandell, consellera de Bienestar Social del Consell de Ibiza, que intervino a través de un vídeo a causa del covid. «En el mundo convulso que estamos viviendo ahora hacen falta más mujeres referentes. En el caso de las eWoman, son tres mujeres trabajadoras, sensatas y fuertes en el sentido más amplio de la palabra», señaló la consellera.

Helher Escribano, directora de Ibicine, fue la primera mujer que, a través de sus palabras, hizo reflexionar en la jornada sobre la importancia de «apostar por la pasión que uno mismo lleva dentro». Escribano dio positivo por coronavirus unas horas antes e intevino mediante videoconferencia. «Desde pequeña siempre soñé con ser actriz para interpretar todas las profesiones que quería ser. Finalmente terminé estudiando arquitectura, hasta que un día decidí creer en mí. No hay nada que hacer si no hay pasión por lo que haces», destacó. Por ello, Escribano apostó por crear un punto de encuentro del séptimo arte en Ibiza, y poco a poco fue creando el Festival Ibicine. «El Festival de Cannes me resultó fascinante y pensé: ¿por qué no hacer algo así en Ibiza?», prosigui ó la directora de Ibicine. «El equipo está formado por mujeres mayoritariamente apasionadas por lo que hacen», señaló.

Tras su ponencia, Alicia Reina, directora del hotel Migjorn Ibiza y presidenta de la Asociación Española de Directores y Directivos de Hoteles en Balears, explicó su teoría del éxito y recomendó «no perder la ilusión y la pasión por lo que haces». Además, también sirvió de inspiración para el casi centenar de oyentes que asistieron a la jornada. «No debemos tener miedo al miedo, al fracaso o al cambio. El inmovilismo es el enemigo del progreso», destacó Reina.

La entrevista de Leire Rodríguez, redactora de Diario de Ibiza, a Gaëlle Le Dour, directora del Área de Negocios de Ibiza y Formentera de CaixaBank, fue la última charla inspiradora de la tarde. Le Dour coincidió con las anteriores dos ponentes en la necesidad de tener ilusión y pasión por lo que uno quiere e ir a por ello. «Hay que apostar por uno mismo y demostrar que puedes hacerlo», indicó Le Dour.

Además, también reflexionó sobre la importancia de conciliar la vida personal con la profesional para poder alcanzar la estabilidad emocional. Gaëlle Le Dour se mostró orgullosa ante la cifra de mujeres dentro de CaixaBank. «El 41% de los puestos directivos en CaixaBank están ocupados por mujeres y, en Ibiza y Formentera, las mujeres ocupan el 55% de estos cargos», destacó la directora del Área de Negocios.

Las premiadas

Tras una divertida actividad de coaching a cargo de Usoa Arregui e Ignacio Alonso, de Cambyo, llegó el momento de premiar la trayectoria de tres mujeres. Belén Alvite, pedagoga y directora del Centro de Estudio y Prevención de Conductas Adictivas, fue la primera que subió al escenario a recoger el premio eWoman Igualdad. «No entiendo la vida sin la lucha por la igualdad, es una cuestión de derechos humanos», indicó Alvite, que subrayó que el premio reconoce la labor de todo su equipo y animó a los asistentes a trabajar por la igualdad en nuestra vida cotidiana. Tras ella, recogió el premio a la trayectoria profesional by CaixaBank Susana Juan, consejera delegada de Invisa Hoteles. Juan reflexionó también sobre la importancia de romper con el techo de cristal y apostar por una misma. Irene Colomar, seleccionadora nacional absoluta femenina de kárate y premio al Mérito deportivo, no pudo asistir al acto porque estaba en Turquía con la selección, y su madre, Antonia Costa, recogió el galardón. Colomar grabó antes de viajar un vídeo de agradecimiento por el premio.

La tercera edición de eWoman estuvo organizada por Prensa Ibérica y Diario de Ibiza y contó con el apoyo de CaixaBank y Mini Proa Premium Ibiza.

La confianza y el optimismo son ingredientes esenciales para la igualdad. Así lo demostraron el jueves en la jornada de los premios eWoman Usoa Arregui e Ignacio Hidalgo, los coachs de la empresa Cambyo. A partir de una divertida ponencia con ejemplos prácticos dieron las claves para apostar por lo que uno quiere sin dejar de lado los pensamientos positivos.

Arregui e Hidalgo ejemplificaron con las tres patas que sujetan un taburete los diferentes apoyos que posibilitan un cambio. «La primera pata consiste en preguntarse: ¿quiero hacerlo? y si la respuesta es negativa, tener claro qué es lo que queremos hacer realmente», explicó Ignacio Hidalgo. «Para conseguir la segunda pata de nuestra silla debemos preguntarnos si sabemos hacerlo o si podemos pedir ayuda para aprender a hacer algo», indicó Usoa Arregui. «Con estas dos patas aún no tenemos una silla en la que sentarnos, nos falta la tercera, que es hacer lo que uno dice y ponerse en marcha con acciones», destacó la coach. Después, a través de ejemplos prácticos, enseñaron al público la importancia de reforzar estas premisas con un pensamiento positivo.

Arregui e Hidalgo interactuaron con el público y cuatro voluntarias inspiraron al resto de oyentes a traves de ejemplos de casos concretos en los que tuvieron muy sólidos alguno de los cuatro elementos que incitan al cambio.

Para terminar la jornada, los coachs hicieron que el público escribiera en un papel una palabra para conseguir sus metas y les obsequiaron con una chapa para recordarla y no olvidar nunca esa voluntad de cambio.

