Sucede en muchos casos: una persona acude a vacunarse contra el covid-19 y al día siguiente da positivo en la enfermedad. Esto sucede no porque el fármaco anticovid provoque una positivización en las pruebas PCR y test de antígenos, sino porque la persona realmente estaba infectada antes de vacunarse aunque no lo sabía.

Ninguna persona que se vacuna sin estar contagiada da positivo en las pruebas diagnósticas, ya que estas solamente detectan la carga viral de la infección, como informa la Conselleria de Salut de Catalunya. Es probable, eso sí, que alguna prueba serológica (la que mide los anticuerpos en la sangre) dé positiva después de la vacunación: eso significa que el cuerpo ha reaccionado positivamente a la vacuna y ha generado anticuerpos para hacer frente a la enfermedad.

En cuanto a aquellas personas que se han vacunado teniendo covid-19 sin saberlo, lo cierto es que la vacuna no les provocará una mayor reacción. De hecho, no pasará nada. No hay una contraindicación específica de no vacunar a los infectados con síntomas leves o asintomáticos, pero estas personas, si no se vacunan, es porque deben confinarse siete días, no porque los fármacos les vayan a causar más reacción.