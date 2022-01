El dogo alemán, gran danés o alano alemán está considerado como el perro más grande del mundo. Conocido popularmente en nuestro país como "gran danés", este can está considerado un perro gigante, lo que no es de extrañar teniendo en cuenta lo que llega a medir casi dos metros a dos patas. Su peso, por otra parte, supera el de algunos humanos, llegando a pesar más de 60 kilos cada ejemplar. No es de extrañar que el gran danés o dogo alemán suela ser muy musculoso y firme.

Sin embargo, no todo lo que parece grande debe resultar temible, como ocurría con uno de los canes más grandes de la historia (y a su vez, más tiernos). Giant George nació el 17 de noviembre de 2005 y falleció el 17 de octubre de 2013) fue un gran danés azul famoso en Estados Unidos por sus apariciones en televisión y su "récord no récord" Guiness por ser el perro más grande del mundo, galardón que se jugaba entre tres canes: Titan, Giant George y Zeus (que fue finalmente el más grande). El perro "Giant George" fue un ejemplar de gran danés o dogo alemán que tuvo el récord Guiness por ser el más grande del mundo: Medía 110 centímetros en cruz (a cuatro patas) y pesaba 111 kilos. El pobre George no era sólo excepcionalmente gigante sino que además, tenía un carácter afable con los humanos y especialmente temeroso con el resto de perros, que le daban un poco de miedo. Este perro gigante y aparentemente temible para otros ejemplares tenía también un terror especial al agua. George, que pasó los últimos años de su vida en Arizona, dormía en una cama de matrimonio sólo para él y le encantaba pasear por su barrio montado en un carrito de golf. Un bulo afirma que ya es obligatorio el DNI para mascotas: es falso Aunque hubo mucha polémica con su récord Guiness, pues era finalmente una pulgada más corto que el perro Zeus, el gran danés Giant George gozó de tanta popularidad que llegó hasta incluso a ser uno de los grandes invitados del programa de Oprah. Para viajar a al programa el perro tuvo que ocupar tres asientos de avión, que era lo que Giant George ocupaba tumbado. Este can vivió unos ocho años, lo que puede parecer poco pero es un año más de la media de esperanza de vida para un gran danés o dogo alemán (suelen vivir entre 6 y 7 años como máximo). ¿Qué significa que las mascotas son ya, por ley, parte de la familia?