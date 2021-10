Sens dubte, els premis són l’expressió col·lectiva de l’agraïment i l’orgull que sentim pels èxits i l’exemple que diàriament rebem de qui ha fet del compromís, l’esforç i la constància, la seua senya d’identitat.

Els Premis Diario de Ibiza reconeixen aquest any tres trajectòries que són representació d’aquests valors. Exemple que la constància i el treball dur són els motors que impulsen l’èxit per aconseguir una meta, un objectiu, i que quan s’aconsegueix és una fita que celebram tots. Així, col·lectivament, hem celebrat amb l’atleta Marc Tur la seua gesta esportiva en los Jocs Olímpics de Tòquio, quan ens va fer somiar i vibrar a tots amb el seu esforç. Un merescut premi com a Personatge de l’Any que s’uneix a tots els reconeixements i homenatges que, justament, ha rebut en aquests últims mesos.

També, col·lectivament, celebram el gran exemple de solidaritat que representa Helen Watson, premi a l’Acció Social, per la seua gran labor al capdavant d’Ibiza y Formentera Contra el Cáncer. Les seues constants reivindicacions per aconseguir millores en l’atenció a las persones malaltes de càncer a les illes són una mostra de compromís social i d’acció altruista que tant de bé han fet i continuen fent a tantes i tantes persones malaltes i a les seues famílies.

I, finalment, celebram tots també el Premi a la Iniciativa Empresarial que recau en el Grup Empresarial Paya, un exemple de constància i treball. Des d’aquella primera botiga on varen començar el negoci familiar, els anys de treball i dedicació han donat pas a un dels grups empresarials més importants de Formentera. Una altra fita a reconèixer i que ens demostra que l’esforç continuat i la constància són els motors del creixement.

En nom propi, i en el de tots els eivissencs, vull felicitar els tres premiats d’aquesta edició dels Premis Diario de Ibiza per ser aquest exemple que tant necessitam en aquestos difícils moments. Encara que la situació sanitària sembla millorar i a poc a poc recuperam una certa normalitat, els efectes que la pandèmia està deixant als àmbits sanitari i social continuen sent més que evidents. Famílies i empreses que estan passant per circumstàncies adverses, tenen en els premiats d’enguany l’exemple que la constància, l’esforç i la perseverança són l’energia que ens impulsa cap al canvi. Fa pensar que, per difícil que se’ns posi el camí, sempre hi ha alguna cosa que ens ha d’impulsar a seguir i no defallir. Enhorabona a tots!