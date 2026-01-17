Clínica Vila Parc incorpora el primer SPECT-CT de Ibiza, tecnología revolucionaria para el diagnóstico precoz del cáncer y otras enfermedades

Clínica Vila Parc en Ibiza ha incorporado un SPECT-CT de GE HealthCare (Single Photon Emission Computed Tomography – Tomografía Computarizada por Emisión de Fotón Único), una herramienta clave para el diagnóstico precoz de numerosas enfermedades como el cáncer.

¿Cómo funciona el SPECT-TC?

La técnica SPECT-CT combina la gammagrafía convencional con la tomografía computarizada. De esta forma, permite observar no solo la estructura de los órganos y tejidos, sino también su funcionamiento a nivel metabólico, lo que posibilita detectar alteraciones antes de que aparezcan los síntomas.

La doctora Pilar María, especialista en Medicina Nuclear, revisa las imágenes de un paciente tras la prueba SPECT-CT. / Grupo Policlínica

«La gammagrafía nos muestra la actividad metabólica de los tejidos que queremos explorar, mientras que el TAC nos ayuda a localizar anatómica y estructuralmente ese metabolismo», explica la doctora Pilar María, especialista en Medicina Nuclear del Grupo Policlínica. «El SPECT-CT aúna lo mejor de dos mundos y nos ofrece una información muy valiosa para el diagnóstico precoz», añade.

Una tecnología aplicable a un gran número de especialidades médicas

Esta tecnología de Medicina Nuclear de la Clínica Vila Parc amplía las posibilidades diagnósticas en un gran número de especialidades médicas:

Traumatología

En traumatología, resulta especialmente útil para descartar o confirmar movilizaciones protésicas y detectar infecciones óseas.

Cardiología

En cardiología, permite valorar si existe patología isquémica o problemas de perfusión.

Neurología

En neurología, se emplea para el estudio de demencias y enfermedades neurodegenerativas.

Nefrología

También tiene aplicaciones relevantes en nefrología, donde ayuda a identificar lesiones infecciosas renales, particularmente en pacientes pediátricos.

Endocrinología

En endocrinología permite valorar el estado del tiroides, identificar adenomas de paratiroides o detectar tumores neuroendocrinos.

Oncología

En Oncología, el SPECT-CT, facilita la detección y localización de metástasis óseas en un solo estudio; y permite la teragnosis, un campo médico que combina diagnóstico y tratamiento utilizando radiofármacos para identificar y tratar la enfermedad manera personalizada.

Ventajas del uso del SPECT -CT en la detección de enfermedades

«Como lo que observamos es el metabolismo de los tejidos, podemos detectar enfermedades en fases muy incipientes», señala la doctora Pilar María. «Eso es fundamental para el pronóstico y el tratamiento del paciente, porque nos permite adelantarnos al daño estructural y adaptar las decisiones clínicas a cada caso».

La doctora Pilar María, especialista en Medicina Nuclear (en el centro), junto a las técnicas de radiología Júlia Morató y Melisa Ramon. / Grupo Policlínica

Asimismo, este equipo incluye una estación de trabajo para medicina nuclear que integra aplicaciones de cuantificación con tecnología de inteligencia artificial (IA). Funciona como plataforma de procesamiento, análisis y revisión de imágenes, utilizando las últimas aplicaciones cuantitativas de SPECT para acelerar el flujo de trabajo y mejorar la fiabilidad diagnóstica.

Grandes herramientas de la medicina nuclear ahora en Ibiza: ¿qué diferencia al SPECT-CT del PET-TC?

El SPECT-CT se suma así al PET-TC como una de las grandes herramientas de la medicina nuclear moderna que, gracias a Clínica Vila Parc, están en pleno funcionamiento en Ibiza. Pero, ¿qué diferencia al SPECT-CT del PET-TC? Ambas técnicas son complementarias: el SPECT-CT utiliza radiación gamma y radiofármacos como el Tecnecio-99m o el Iodo-123, lo que lo convierte en un procedimiento más accesible y versátil, mientras que el PET-TC, que emplea radiofármacos como la FDG marcada con Flúor-18, ofrece una mayor sensibilidad en la detección de procesos metabólicos oncológicos.

El SPECT-CT permite ofrecer diagnósticos más precisos y tempranos. / Grupo Policlínica

«Con el SPECT-CT reforzamos nuestra capacidad para ofrecer diagnósticos más precisos y tempranos», concluye la especialista. «Nuestro objetivo es poner la tecnología más avanzada al servicio de las personas, y esta técnica nos permite hacerlo con una visión más completa y detallada del funcionamiento del organismo».

Gonzalo Maroto, director de Imagen en GE HealthCare Iberia, destaca: «Trabajamos para que tecnologías como el SPECT-CT lleguen donde más impacto pueden tener: a la práctica clínica diaria. Gracias a Grupo Policlínica por confiar en GE HealthCare para impulsar su modelo de diagnóstico y hacerlo más rápido, preciso y cercano al paciente».

La nueva tecnología SPECT-CT funciona ya a pleno rendimiento en la Clínica Vila Parc de Ibiza. / Grupo Policlínica

Con su incorporación al servicio de Medicina Nuclear de la clínica Vila Parc, Ibiza dispone de una herramienta diagnóstica de primer nivel que mejora la precisión clínica y permite actuar antes de que la enfermedad se manifieste. Es, además, el único centro que dispone de esta innovación en la isla mediterránea.

¿Qué casos ha tratado ya la Clínica Vila Parc con el nuevo SPECT CT? Cáncer de mama : Localización precisa del ganglio centinela.

: Localización precisa del ganglio centinela. Cardiología : Estudio avanzado para la cardiopatía isquémica.

: Estudio avanzado para la cardiopatía isquémica. Endocrinología : Gammagrafía de paratiroides para localizar adenoma de paratiroides.

: Gammagrafía de paratiroides para localizar adenoma de paratiroides. Oncología: Estudio de tumores neuroendocrinos. El SPECT-CT abre nuevas posibilidades diagnósticas en múltiples especialidades, con mayor precisión y rapidez. Además, evita que los pacientes tengan que trasladarse a Mallorca para beneficiarse de esta tecnología.

Clínica Vila Parc

Teléfono: 971 302 354

WhatsApp citas: 672610125

Web: www.clinicavilaparc.es