El Servicio de Medicina Nuclear evita más de mil traslados a Palma

Desde hace dos años, la clínica Vila Parc cuenta con el primer y único servicio de Medicina Nuclear de Ibiza, equipado con un PET-TC (Tomografía por Emisión de Positrones y Tomografía Computarizada) de última generación y próximamente se ampliará con el SPECT-CT.

Pilar María, especialista en Medicina Nuclear de Clínica Vila Parc, examina unas imágenes junto a su equipo.

Este servicio de medicina nuclear, pionero en la isla, atiende tanto a pacientes de la sanidad privada como de la pública, gracias al acuerdo de colaboración con el Ib-Salut, con lo que se evita que los pacientes oncológicos tengan que desplazarse a Palma para esta prueba esencial. En total se han realizado 1.051 pruebas en estos dos años.

El resultado es una mejora directa en la calidad de vida de las personas con cáncer en Ibiza y Formentera, que ahora pueden acceder a un diagnóstico rápido, preciso y sin salir de su entorno.

PET-TC: Una herramienta clave contra el cáncer

El PET-TC combina en una sola exploración la información funcional del metabolismo celular con la imagen anatómica de alta resolución, lo que permite detectar tumores en fases iniciales, evaluar su extensión y comprobar la respuesta al tratamiento.

«El PET-TC ha supuesto un antes y un después en la atención oncológica en Ibiza y Forrmentea», explica la doctora Pilar María, especialista en Medicina Nuclear de Clínica Vila Parc. ·Gracias a esta tecnología podemos identificar lesiones mucho antes de que sean visibles con otras pruebas, optimizar los tratamientos y evitar procedimientos innecesarios. Su impacto en la precisión diagnóstica y en la seguridad del paciente es enorme».

El PET-TC es hoy una herramienta imprescindible en la oncología moderna. Permite valorar la eficacia de la quimioterapia, la radioterapia o los tratamientos dirigidos, y ayuda a los equipos médicos a tomar decisiones más rápidas y ajustadas a cada caso. Su capacidad para mostrar la actividad metabólica de los tumores ofrece una visión más completa que la imagen anatómica tradicional, lo que aumenta las posibilidades de un diagnóstico precoz y mejora la supervivencia.

La puesta en marcha de un servicio de Medicina Nuclear en una isla ha supuesto un reto logístico, técnico y humano de gran envergadura. Requirió una importante inversión en infraestructuras, medidas de seguridad radiológica y la formación de un equipo multidisciplinar altamente especializado.

«Traer el PET-TC a Ibiza fue un proyecto ambicioso y muy complejo, pero necesario», destaca Tomás Isidoro, director de la Clínica Vila Parc. «Antes, muchos pacientes oncológicos debían viajar a Palma para realizar esta prueba. Hoy pueden hacerla aquí, cómodamente, sin desplazamientos y con el mismo nivel de calidad diagnóstica. Es un cambio enorme en la accesibilidad y calidad de vida de los pacientes».

El servicio no solo evita traslados, sino que reduce los tiempos de diagnóstico y seguimiento, permite actuar antes, ajustar tratamientos con precisión y mejorar el acompañamiento al paciente durante el proceso.

Nuevo SPECT-CT para ampliar los diagnósticos

Como parte de su apuesta constante por la tecnología médica más avanzada, Clínica Vila Parc acaba de incorporar un nuevo equipo SPECT-CT (Tomografía Computarizada por Emisión de Fotón Único). Este sistema, que complementará al PET-TC, ampliará las posibilidades diagnósticas en campos como la cardiología, la medicina ósea o las patologías renales y endocrinas.

El SPECT-CT ya se encuentra en las instalaciones de la clínica y, tras los trámites técnicos y administrativos necesarios, comenzará a prestar servicio próximamente.

«Con la llegada del SPECT-CT, reforzamos nuestro compromiso de ofrecer en Ibiza una medicina de vanguardia, sin necesidad de salir de la isla», añade la doctora Pilar María que apunta que «Nuestra meta es seguir acercando la tecnología más avanzada al paciente, porque cada minuto cuenta en el diagnóstico y tratamiento del cáncer».