José Raya: «El objetivo es montar una central de compras y conseguir mejores precios»

José Raya (1974, Sevilla), propietario y responsable del departamento de operaciones de la empresa Punkytrans, se asoció a la Pimeef hace más de dos décadas y afronta el reto de conseguir mejoras en el sector.

Hace unas semanas se desconvocaba el paro de transporte de mercancías, después de varias negociaciones con el Gobierno central. ¿Cómo está el sector a día de hoy para haber llegado a ese punto?

A día de hoy está exactamente igual que antes de la huelga. Todos los puntos se tienen que llevar a cabo en tres, seis y nueve meses. Confiamos en llegar a acuerdos fructíferos que nos permitan seguir llevando a cabo nuestra actividad, aunque se irá viendo.

¿Qué está fallando?

Un poco todo. Antes, cuando se hacía la mili salíamos muchos con carnés y había exceso en el mercado. Esto se ha quitado y ahora la gente ve muchos problemas para acceder a ser transportista porque los carnés son caros, hay que hacer el CAP y todo esto no hace que sea un sector atractivo. Piensa que antes de poder empezar a trabajar ya tienes que desembolsar 3.000 euros, por lo que una persona que no tiene trabajo no se lo puede permitir.

Habla de una falta de conductores. ¿Cómo se podría atraer a más trabajadores?

Sé que se están haciendo cosas. De hecho, yo estoy en la Federación Empresarial de Transporte Balear y allí lo que se está haciendo es intentar, en colaboración con los institutos, implantar un grado medio o superior de logística. Es algo que está empezando y aún está muy verde, pero en la última reunión que mantuvimos en noviembre se comentó que esto pueda llegar a ser una realidad. Podría ser una solución porque en realidad, en cuanto a logística, hay trabajo y muchísimo movimiento.

Hace unas semanas nos decía usted que muchos trabajadores optan por el taxi estacional en los meses fuertes del año. ¿Temen una fuga ‘masiva’?

No es que se tema, es que cuando la temporada vuelva a ser normal en Ibiza y vuelva a haber taxis estacionales, la gente que tenga que empezar en mayo con el taxi se irá, no se quedarán con los camiones. Por lo que se oye ganan el doble que con un camión, también trabajan más horas, fines de semana y todo, pero es más atractivo.

¿Tienen que contratar mano de obra de fuera ante la falta de profesionales locales o nacionales?

Hay mucha gente, ya se ve con los repartidores de furgonetas, que han venido de fuera porque aquí en España no encontramos conductores. Parece que es un trabajo que va a un perfil de extranjeros, hay mucho empleado sudamericano en este momento.

¿Cómo afrontan una posible subida de los fletes?

Ahora ha entrado una tercera naviera en juego y esto va a venir bien para las otras dos que había, para que no se les vaya la subida de las manos. Aún así se está negociando con los clientes de uno en uno y nosotros, por ejemplo, todavía no hemos tomado una decisión de lo que vamos a hacer. Estamos esperando a que nos remitan las condiciones y precios para este nuevo año, pero que entre a operar esta nueva naviera, por lo menos hace que las otras aún no hayan subido, que es lo que pasó en 2019 y 2020.

El aumento del precio del combustible afecta directamente a su trabajo y cuesta compensarlo en los precios que ofrecen a los clientes porque no se quieren hacer responsables de esta subida. ¿Es sostenible?

Hay que subirlo. Hicimos un estudio en el que comprobamos que, desde octubre del año pasado hasta este noviembre, el precio del combustible había subido un 40%; esto tiene que repercutir en el cliente. Las empresas no tienen estos márgenes para asumirlos y poder seguir trabajando. No queda otra que, el que quiera seguir trabajando, repercutirlo y el que no, arriesgarse a trabajar a pérdidas.

En este sentido, ¿de qué pérdidas generales estaríamos hablando que asumen?

Esto depende del tipo de empresa y el número de vehículos que tenga. Un autónomo con un vehículo que tenga 15 años, que esté ya pagado, y lo lleve él, va a ganar prácticamente sí o sí a final de año. Los que lo tenemos más complicado somos las empresas más grandes con la subida del precio del combustible, la falta de conductores, el no poder dar el servicio que queremos, etcétera. Esto sí que nos repercute más a nosotros.

La Organización Mundial del Comercio ha alertado de que un 10% de las mercancías que se transportan por mar están paradas a la espera de descarga. ¿A qué se deben estos retrasos?

Los puertos están a tope y no hay suficientes conductores para poder entregar las mercancías. También es verdad que los contenedores vacíos están donde están los llenos y viceversa, lo que hace que haya un desequilibrio total y globalizado. No es solo en un sitio, está todo al revés.

Haciendo una valoración global, ¿cómo ha cerrado el sector el año 2021?

Siendo sincero no cierra para tirar cohetes, pero para la época en la que vivimos hemos pasado un año más y a la espera de ver cómo se presenta este. La incertidumbre sigue estando a la orden del día porque no sabemos lo que va a pasar. Ahora, otra vez estamos con la subida de los contagios por covid y las empresas tenemos a gente contagiada o que son contactos estrechos y tienen que guardar cuarentena. Esto vuelve a repercutirnos a la hora de trabajar.

¿Cuándo prevé que se recuperen los niveles prepandemia?

Creo que a partir de abril va a mejorar muchísimo el tema del trabajo. Nos vamos a tener que acostumbrar a esta situación y a convivir con el virus. Cuando se tenga que preparar la temporada veremos lo que pasa. Todos sabemos que en Ibiza esto se desborda en lo que a trabajo se refiere.

Nos pasamos la vida hablando de la temporada alta, ya que la economía de las islas depende prácticamente en su totalidad del turismo. ¿Hasta qué punto crece la actividad en su sector en verano?

Hasta el punto de no poder dar respuesta a todo, sobre todo en los meses de apertura. Podría decir que abril y mayo son unos meses espantosos porque no damos abasto. No hay mano de obra suficiente para toda la carga de trabajo que tenemos.

¿Cuáles son sus prioridades al frente de la presidencia del sector en la Pimeef?

Montar una central de compras es una cosa que nos gusta mucho porque así vamos a poder unificar. El objetivo es poder comprar todos juntos para conseguir mejores precios. Hay que tener en cuenta que siempre cuesta mucho subir los precios a los clientes, por eso tenemos que trabajar en reducir los costes de las compras.

¿Los asociados están de acuerdo? ¿Sería factible llevarlo a cabo?

Con todos los que he ido hablando, sí. Necesitamos estar unidos para que sea una realidad; la unión hace la fuerza, dicen, y ahora es cuestión de ponerlo en marcha.

¿Cambiaría mucho la logística? ¿Cómo funcionaría?

Hicimos en la Pimeef una asociación de polígonos porque todas las empresas de transporte estamos trabajando en unas condiciones que no son sostenibles ni eficientes. No tenemos las naves adecuadas cuando aquí debería haber un centro logístico que englobara a todas las empresas de transporte de la isla. A partir de ahí, podrían venir los camiones de fuera y empezar a repartir desde ese punto. Lo hay en otros sitios y aquí hay que implantarlo.

¿Qué trabas se encuentran los transportistas?

Los de Ibiza, por suerte, ninguna, pero los que vienen o venimos de fuera sí tienen. No se nos puede olvidar que nosotros tenemos que competir con las empresas de fuera aun teniendo el gasoil más caro, los impuestos más caros, los sueldos más elevados… que las que vienen, por ejemplo de Cuenca, a hacer el mismo trabajo que hacemos las de Ibiza que salimos fuera a buscar material que necesitan nuestros clientes.

Estrenamos año. ¿Qué es lo primero que van a hacer desde la asociación?

Pedir una reunión con el Consell de Ibiza para que nos aporten datos del sector, como puede ser el número de camiones. La idea es reunirnos ahora en enero, pero los tiempos no los manejamos nosotros.