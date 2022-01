El Hospital de Ibiza prevé instalar un segundo TAC de alta resolución

El Hospital Can Misses prevé instalar un segundo TAC de alta resolución, según desvela el ‘Plan estratégico del Área de Salud de Ibiza y Formentera 2022-2024’. La gerencia del área sanitaria, la subdirección de Gestión y el jefe del servicio de Radiodiagnóstico están trabajando ya en este proyecto, dado que antes de que acabe el mes de marzo debe estar listo el informe que justifica que el hospital público de Ibiza cuente con un segundo aparato de estas características.

Este objetivo aparece en el cuarto capítulo del extenso plan, el dedicado a docencia, formación, investigación e innovación. Dentro de éste, en el punto número seis: ‘ Crear un plan de gestión integral de la tecnología para asegurar su desarrollo, actualización y mantenimiento». El documento que justifica la instalación del segundo TAC es la primera de las cuatro actuaciones previstas para este año en este punto. Para las otras tres, el plan, en cuya redacción han intervenido alrededor de cuarenta profesionales, establece finales de este 2022 como plazo de ejecución. En estos momentos, Can Misses cuenta con un TAC de alta resolución en el servicio de Radiodiagnóstico. Hay otro ubicado en la unidad de Radioterapia, prestación pública de gestión privada. Además, el Hospital de Formentera cuenta con uno propio. La idea de un segundo TAC en el hospital no es nueva. Fue, de hecho, una de las peticiones que hicieron los profesionales sanitarios cuando se puso en marcha el nuevo Can Misses.

Renovación tecnológica

Así, antes del 31 de diciembre, la intención de la gerencia es contar con un catálogo tecnológico del Área de Salud. Éste detallará «los medios tecnológicos disponibles» en todos los dispositivos de la sanidad pública tanto en Ibiza como en Formentera, «así como su grado de utilización». También tendrá en cuenta su rendimiento y si se adecúan a las necesidades. Este catálogo se actualizará de forma anual, detalla el plan estratégico. Este catálogo lo elaborará la subdirección de Gestión junto con un comité tecnológico que, precisamente, se creará también este año. De hecho, es otra de las actuaciones previstas en la planificación: «Crear un comité tecnológico que se encargue de asesorar a los órganos directivos del hospital en el área de adecuación tecnológica».

Otra de las funciones de este nuevo comité será «realizar un plan de renovación por obsolescencia tecnológica» de toda el área sanitaria. El objetivo de este plan es «gestionar de manera eficiente y ordenada» las actualizaciones que sean necesarias. El informe deberá estar listo y entregado en el cuarto trimestre de este año. Las metas que define el plan estratégico respecto a la renovación tecnológica son muy claras: el 60% del equipamiento médico no debe superar los cinco años de antigüedad; otro 30% de éste, como máximo, tendrá entre seis y diez años, y no podrá haber más de un 10% que tenga más de diez años.

El propio plan estratégico recalca, en su última página, que un equipo realizará un seguimiento de su implantación por si es necesario hacer correcciones. «Este seguimiento será, como mínimo, trimestral», señala.