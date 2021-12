El Pi balear lamenta la salida del grupo de Toni Roldán en Ibiza

El nuevo presidente de El Pi balear, Tolo Gili, lamenta la marcha de los afiliados afines a Toni Roldán en Ibiza como consecuencia de las diferencias internas provocadas por el congreso regional del partido. Roldán, presidente insular de El Pi; la secretaria general, Paquita Ribas, y los presidentes de los comités locales de Vila, Sant Josep y Santa Eulària decidieron el jueves dejar la formación regionalista, lo cual afecta a «unos 70 afiliados». «Nos lo había pedido la gente», justificó Ribas, que este fin de semana redactará las cartas de dimisión de los componentes de la ejecutiva insular, que quedará disuelta.

La ejecutiva balear de El Pi se reúne hoy en Menorca y entre otras cosas decidirá si se nombra una dirección provisional en Ibiza hasta que se celebre un nuevo congreso insular o se opta por una junta gestora. La vicepresidenta balear de El Pi, la ibicenca Lucía Ribas, también plantea la posibilidad de que, como antes, el comité local de Sant Antoni sea también la ejecutiva insular.

Así, El Pi pierde los comités locales de Ibiza, Sant Josep y Santa Eulària y recupera su configuración inicial, con sólo el comité local de Sant Antoni. La fuga de Más Ibiza, el proyecto político de Toni Roldán, confirma el fracaso del plan de expansión de El Pi en todas las islas.

«Es una lástima que haya ocurrido y no me alegro de ello», apunta Gili a pesar de las diferencias que mantiene con Roldán por el congreso regional. En todo caso, el presidente de El Pi puntualiza que «no es un drama» la marcha de Roldán y sus afiliados afines porque «El Pi ni se rompe ni muere», sino que Ibiza vuelve a la casilla de salida tras el fallido plan de la adhesión del proyecto de Roldán. «Visto el punto al que hemos llegado, este era el paso más leal por ambas partes. No funcionaba y creo que somos lo suficientemente adultos y coherentes para reconocerlo y tomar caminos distintos», justifica Gili, que agrega que El Pi sigue con la idea de aumentar «la implantación del partido en Ibiza». «Buscaremos fórmulas para crecer en la isla al margen de Más Ibiza».

La clave EJECUTIVA EFÍMERA La presidencia de Roldán del Pi de Ibiza dura solo ocho meses El pasado 24 de abril, Toni Roldán se erigió en el presidente de El Pi de Ibiza. Casi ocho meses después da un portazo al Pi y se lleva su mesa de afiliados.

Por su parte, Paquita Ribas, que tras la marcha del anterior presidente regional, Antoni Amengual, y la convocatoria del congreso «se acabó la idea por la que Más Ibiza se sumó al proyecto y la nueva directiva sólo piensa en Mallorca, no en el resto de islas». Ribas insiste en «las irregularidades» del congreso recogidas en el acta que elabora la mesa y sostiene que, cuando se piden explicaciones, se les invita a dejar el partido si no están a gusto. «Nos dicen que no les hacemos falta. Vemos que la única solución es marcharnos porque no aceptan nada. Se empieza a calentar la cosa y los afiliados nos plantean por qué no nos vamos», explica.

Por su parte, Lucía Ribas sostiene que, «por mucho que se ha hablado», el grupo de Roldán no ha querido aceptar el resultado del congreso. «Perdemos tres comités locales, pero quedamos el de Sant Antoni, con ganas de seguir adelante con El Pi con la idea de consolidarnos y, si podemos, crecer». La vicepresidenta insular y balear de El Pi tampoco acepta la salida del diputado Josep Melià para reconducir la crisis, tal como reclamaba el grupo de Roldán. «No sobra nadie en El Pi», afirma.