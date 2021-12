Óscar Molina, chef de La Gaia, con una estrella Michelin: «No aprovechar lo que nos dan esta tierra y este mar sería de tontos»

El chef logra la segunda estrella Michelin para Ibiza, mientras Es Tragón de Álvaro Sanz, mantiene la suya en Sant Antoni.

Óscar Molina amaneció ayer en un hotel de Valencia, adonde había acudido para la gala de entrega de las estrellas Michelin 2022, en una nube y con el teléfono atiborrado de mensajes de felicitación. Por primera vez en la historia Ibiza cuenta con dos estrellas de la prestigiosa guía, la de Es Tragón de Sant Antoni, que mantiene un año más la suya, y la de La Gaia, el proyecto más personal de Molina, responsable de toda la oferta gastronómica del Ibiza Gran Hotel. Un reconocimiento que le consolida en un lugar que ya le correspondía, por trayectoria y premios, entre los mejores chefs de España. Atiende al teléfono dos horas antes de coger el avión de vuelta a Ibiza con la voz llena de alegría.

¿Qué significa una estrella Michelin?

Es un reconocimiento al esfuerzo que hemos hecho en estos años. Estoy muy contento por mí, por todo mi equipo y por mi familia, por todos los que forman parte de La Gaia. Pero lo que significa te lo diré cuando lo empecemos a asimilar. Hoy es un día para las emociones. Hemos recibido muchísimas muestras de cariño y queremos disfrutar del momento.

Así que la pregunta de cuánto pesa una estrella ya ni se la hago...

Dentro de un mes me lo preguntas otra vez.

¿Es una responsabilidad, una ilusión, un orgullo?

Ante todo es una enorme satisfacción, porque reconoce la labor que hemos llevado, como hormigas, trabajando y trabajando en los últimos años con tesón y con muchas cosas en contra, porque Ibiza era un lugar un poco apartado del mundo de la gran cocina y ha costado hacernos un hueco. Llegar a esto es muy gratificante, la responsabilidad ya llegará.

« Tenemos y vamos a mantener un compromiso con nuestros agricultores, pescadores y ganaderos»

¿Esto va a implicar algún cambio en su línea de trabajo, en sus menús, en su cocina, en su proyección?

No se trata de hacer cambios sino de ir introduciendo cosas nuevas. Este local no dejaba de ser un lobby de un hotel, de cinco estrellas, sí, pero un hotel. Y en siete años lo hemos convertido en un restaurante gastronómico con una estrella Michelin. No se trata de cambiar el dibujo ahora, sino de seguir una línea e ir introduciendo nuevas pinceladas y nuevas experiencias.

En su cocina mezcla la tradición con técnicas japonesas, toques peruanos... pero siempre con una apuesta clara por el producto de proximidad, por el kilómetro cero...

Siempre. Eso es vital. Ibiza tiene un producto maravilloso y no nos hace falta recurrir a otros mercados. No aprovechar lo que nos dan esta tierra y este mar sería de tontos. Tenemos y vamos a mantener un compromiso con nuestros agricultores y nuestros pescadores y también con nuestros ganaderos, que ahora han dado un paso adelante y se merecen nuestra confianza.

Además de para La Gaia y para Es Tragón de Sant Antoni, ¿estas estrellas son también un reconocimiento a la gastronomía de la isla?

Ibiza está posicionada en un punto estratégico a nivel internacional. Tenemos una cocina tradicional riquísima, un gran producto, chefs internacionales con pedigrí, unos hoteles con infraestructuras bestiales, como el nuestro, el Ibiza Gran Hotel, y ahora llegan las estrellas, que es lo que nos faltaba para reforzar esa imagen. Es un reconocimiento a unos restaurantes, pero también al crecimiento de la gastronomía ibicenca.

« Es un reconocimiento a unos restaurantes y al crecimiento de la gastronomía ibicenca»

A lo largo de su carrera ha obtenido un buen puñado de premios, entre ellos el Premio Nacional de Gastronomía de Facye y últimamente el de la ciudad de Ibiza, ¿la estrella Michelin es especial?

Cada premio se ha disfrutado en su momento y no hay uno que sea más que otro. Es cierto que una estrella Michelin es especial por la repercusión que tiene a nivel mediático, que lo hace mucho más llamativo. Esa es la diferencia, pero siempre he recibido los premios con la misma ilusión y con la misma emoción.

¿Y ahora cuál es su ambición?

Es sencilla: seguir creciendo día a día y año a año, cada vez un poco más y el futuro nos deparará lo que nos tenga que deparar. Tenemos por delante un futuro muy duro y muy emocionante.

Por trabajo no quedará...

Eso seguro.