Andreu Manresa queda como director de IB3 en funciones

En los próximos días, el director general de IB3 Andreu Manresa y todo su equipo de dirección, quedan en funciones. El día 9 de diciembre de 2015 fueron nombrados por el Parlament y hoy, 9 de diciembre de 2021, se cumple su mandato al expirar a los seis años. En teoría, los diferentes grupos políticos deberían negociar para prorrogar seis años más a Manresa o, por el contrario, nombrar un nuevo director general de IB3. No obstante, la consellera de Presidencia, Mercedes Garrido, aseguró que ella no moverá un dedo al respecto ya que corresponde a la Cámara Autonómica mover ficha y se necesitan dos tercios de diputados para nombrarlos. Ello significa que el Pacto no es suficiente y deben convencer a El Pi o Ciudadanos.

En estos momentos no hay ninguna negociación en marcha y se especula que Andreu Manresa y todo el consejo de dirección, integrado por los elegidos de los diferentes partidos, queden en funciones, incluso hasta las elecciones de 2023. Además de Manresa, quedan también en funciones Katrhine Susan, Antoni Mascaró, María José Pérez, Jordi Bayona, Josep Maria Codony, Gina Garcías, Virtudes Marí, Josep Lluís Sintes y Vicenta Tur. Todos ellos conforman el consejo de dirección de IB3. Fuentes del Pacto aseguran que ni han hablado entre ellos de la renovación de los cargos en IB3, lo que significa que el tema va para largo. «No continúes» Hace unas semanas, el comité de empresa de las concesionarias de los informativos del ente público IB3 se reunieron con el director general, Andreu Manresa. Según fuentes de los trabajadores, se le dijo sin tapujos: «preferimos que no continúes al frente de IB3». En el encuentro se habló, precisamente de la renovación del mandato de Manresa al frente del ente y este ambiente de hostilidades tiene mucho que ver con la batalla judicial que han abierto los trabajadores por la internalización de los informativos, que los partidos de izquierdas prometieron en 2015, pero que hasta el momento los trabajadores han perdido en las instancias judiciales isleñas. De hecho, la consellera Garrido afirmó el pasado martes que la internalización no se abordará hasta que culminen los contratos de las concesiones. La actual concesionaria, Dalton, hace poco tiempo que ha asumido la contrata. Garrido también indicó que todavía no tienen elaborado el informe sobre esta cuestión que solicitó el Parlament en la pasada legislatura.