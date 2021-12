Uncle Sal buscan su sonido más añejo en ‘Darken my door’

Hay carreteras, viajes, alcohol, perdedores... El imaginario del rock de profunda raíz americana está en ‘Darken my door’, el nuevo disco, el cuarto en sus ocho años de vida, de la banda ibicenca Uncle Sal, que acaba de salir a la venta. Pero como reconoce su líder, Soulman Sal, este es su disco más personal, el que refleja mejor sus estados de ánimo de los últimos dos años. «Durante el confinamiento no fui capaz de escribir una línea. Estaba totalmente bloqueado. Pasé el tiempo viendo cine y series y tratando de no pensar. Pero cuando la cosa empezó a abrirse yo me desbloqueé también y entonces comenzó a surgir todo. Y me puse a escribir letras más influidas por lo que había vivido en ese tiempo, los cambios personales, la culpa, las relaciones, el amor y el desamor», explica el cantante y guitarrista.

