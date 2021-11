Las Pitiusas duplican en lo que va de año los registros habituales de lluvia

Ibiza y Formentera han duplicado en lo que va de año los registros habituales de lluvia, según los datos de las estaciones meteorológicas de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la isla. En Formentera, en la estación de es Ca Marí se han registrado desde el 1 de enero hasta ayer «493 litros por metro cuadrado, un 90% más de lluvia de lo normal, prácticamente el doble», precisó el portavoz de la Aemet, Miguel Gili. La pluviometría media anual de Formentera es de 260 litros por metro cuadrado.

En Ibiza, el registro de la lluvia caída es un 42% superior a la media anual. Según el promedio de las cuatro estaciones de la Aemet, «desde principios de este año han caído 550 litros por metro cuadrado, que serían unos 160 litros más de la media, que está en unos 390 litros por metro cuadrado», detalló el meteorólogo.

Miguel Gili destacó que el mes de noviembre «es el más lluvioso del año y es normal que penetren borrascas desde el Atlántico hasta el Mediterráneo y dejen lluvias intensas». No obstante, matizó: «Lo extraordinario es que nos deje lluvias intensas un mes de noviembre en el que ha llovido muchos días; por ejemplo en el aeropuerto de Ibiza y hasta el día 22 de noviembre, solo hay cinco días en los que no se ha recogido lluvia. No es normal que llueva de forma tan persistente». Los registros históricos señalan que hace diez años, en 2011, llovió en Ibiza 211 litros en el mes de noviembre.

Noviembre de lluvia

Ibiza y Formentera han registrado un mes de noviembre de lo más lluvioso. La lluvia se ha caracterizado por su continuidad a lo largo de las semanas y por su abundancia. De hecho, este mes ha sido clasificado de «muy húmedo» por la Aemet. A este respecto, Miguel Gili manifestó: «Es un mes de noviembre atípico ya que ha llovido casi el doble de lo que sería lo normal en Ibiza y en Formentera ha sido el doble exactamente ».

Los datos de las estaciones de la Aemet en Ibiza apuntan que durante este noviembre se han recogido en Sant Joan 150 litros por metro cuadrado, la misma cantidad que en Sant Antoni. En Vila son 96 litros y en el aeropuerto de es Codolar, 84 litros por metro cuadrado. El registro de este mes en la estación de Formentera es por ahora de 87 litros.

En las últimas 24 horas la lluvia también fue abundante, especialmente en la madrugada del pasado martes, con un frente de tormentas que descargó en el noreste de Ibiza y en el mar 750 rayos. El portavoz de Aemet señaló que ese frente de lluvia «fue bastante intenso pero pasó muy rápido, con vientos del suroeste de entre 65 casi 70 kilómetros por hora».

Esta circunstancia hizo que no se acumulara demasiada cantidad. Hasta el mediodía, en Sant Antoni fueron 22 litros por metro cuadrado, en Sant Joan 19, en Vila 10 y en el aeropuerto, 12. En Formentera se recogieron cuatro litros por metro cuadrado.