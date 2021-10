Pregunta frustrada del PP sobre la llegada de pateras

El diputado del grupo parlamentario del PP Sebastià Sagreras preguntó ayer a la consellera de Asuntos Sociales, Fina Santiago, «sobre la migración descontrolada, un problema que preocupa a la sociedad».

Recordó que cada vez que hace buen tiempo, «se produce una auténtica avalancha de pateras; estamos superando todos los récords y este año habrán llegado más de 2.000 personas». En este punto, aprovechó para criticar el «poco interés» del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, «por lo que le tendemos la mano para buscar soluciones juntos en Madrid».

La consellera contestó: «No sé cuál es la pregunta, ha hecho una exposición de temas de inmigración, que con la que puedo coincidir o no, pero no sé cuál es la pregunta. Si usted quiere que haga una exposición más amplia me puede interpelar». Sagreras insistió en que existe «una nueva ruta de inmigración consolidada desde Argelia hasta el sur de Balears».