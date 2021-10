Josep Marí dice desconocer el informe de los vecinos sobre el estado del edificio Don Pepe

La diputada ibicenca del PP Virginia Marí siguió ayer su cruzada en defensa de los intereses de los propietarios de los pisos del edificio Don Pepe y preguntó en el pleno del Parlament al conseller balear de Movilidad y Vivienda, Josep Marí, qué opinión le merecía el reciente informe entregado por los vecinos al Ayuntamiento de Sant Josep, «y que supongo que usted conoce».

El conseller le contestó que lo desconocía: «He visto en la prensa su anuncio pero ni yo ni el Ayuntamiento lo tenemos, por lo que me he podido informar. No conozco ese informe ni quién lo ha hecho y por lo tanto no puedo hacer ningún tipo de contraste con los informes que sí conozco del Ayuntamiento que manifiestan lo que ya sabemos del edificio». Marí indicó que aunque conociera el informe, «no sé si sería capaz de hacer un análisis crítico porque no soy técnico cualificado». Incluso invitó al PP a que le facilitara una copia «porque así lo conoceríamos todos».

En este punto, la diputada ibicenca del PP elevó el tono de su intervención: «Dudo mucho que usted no haya tenido acceso a ese informe. Están ustedes erre que erre. Es un tema que le pone muy nervioso pero usted fue el que empezó con todo».

Añadió que el Ayuntamiento «se esconde detrás» del hecho de que ha pasado el plazo legal para poder alegar, «pero lo que no dicen es que ustedes no han entregado copia del expediente a los vecinos para que ellos puedan alegar». Marí resumió que el informe de los vecinos explica «que los dos bloques coincidieron en tiempo y forma en su construcción» y además que «la conclusión es que el edificio es rehabilitable y no existe riesgo de colapso inminente». «Para remate, el alcalde socialista de Vila, Rafa Ruiz, va y deniega la semana pasada una solicitud de autorización para recoger firmas para estas familias (...). Son el gobierno más ruin y sectario que han tenido estas islas», concluyó Virginia Marí.