Jade Jagger, deseñadora de joyas y proyectos: «Mis proyectos e inspiración están en la naturaleza y lo que ofrece»

Se ha labrado una propia y exitosa carrera como diseñadora de joyas y de proyectos relacionados con la música, la moda, el ‘lifestyle’, el medioambiente y las artes.

Jade Sheena Jezebel Jagger (1971. París) es hija del cantante de los Rolling Stones, Mick Jagger, y de la modelo Bianca Jagger. En 1996 creó la firma joyera Jade Inc. Ha sido directora creativa de Garrard y modelo de lencería. Ha vivido en Ibiza, donde creo la fiesta Jezebel y otros eventos relacionados con la música y el arte.

¿De vuelta en Ibiza?

Sí, para la presentación de un nuevo set de coctelería para el Hotel W Ibiza que está inspirado en los colores de la isla con dibujos de soles, palmeras y elementos que recuerdan su ambiente y magia. Es un set para la gente que quiere poseer un artículo de lujo especial para disfrutar de momentos inolvidables o vivir nuevas experiencias.

¿Cómo es este set de coctelería?

Es un conjunto de coctelería de lujo único que consta de un envase cuadrado forrado con piel, dos copas de cóctel de cristal y una coctelera de plata con una palmera grabada. Está hecho a mano, diseñado con suave piel de napa, mezclando colores verdes marinos y amarillos inspirados en el sol con tonos metálicos que reflejan la vibrante idiosincrasia de Ibiza.

¿Ha sido un proceso creativo complicado por su uso?

Ha sido maravilloso crear y capturar el espíritu lúdico del W Ibiza en su conjunto y reflejarlo en este diseño. He disfrutado mucho con el proceso creativo del diseño de la vajilla, ya que existen muchas sinergias que se pueden establecer con el diseño de accesorios. Cada kit es único, combinar los colores del cuero y el papel para que cada creación tenga su propia personalidad ha sido muy parecido a la elaboración de una pieza de joyería a medida, engarzando todas sus partes con cuidado y atención. Es un regalo fantástico.

¿Le gustan los cócteles?

Me gusta el mojito con menta, incluso sin alcohol, es muy refrescante, o un Dry Martini con vodka.

¿La idea de colaborar con una firma hotelera internacional como Hoteles Marriot y W fue difícil?

He hecho muchas colaboraciones con empresas a nivel internacional como Louis Vuiton, MTV, Garrard, cosméticos MAC, he diseñado joyas para Karoline Lang, he customizado un avión para Vueling, diseñado la ‘Daga de Jagger’ para Belvedere, y otras marcas. Siempre me ha gustado buscar nuevas formas de expresión artística, explorar nuevos campos para la creatividad, hacer cosas diversas que tengan que ver con la joyería, los artículos de lujo y lifestyle, y en este sentido surgió esta colaboración con el W Ibiza Hotel para crear algo diferente, diseñado y elaborado con materiales naturales y respetuosos como el cuero, el cristal y la plata.

¿Usted ha vivido en la isla durante tiempo, ¿qué le ha significado y qué recuerdos tiene?

He vivido momentos inolvidables aquí, donde he desarrollado parte de mi trabajo, vida familiar, creatividad con la música y eventos como mi fiesta Jezebel. Tengo amigos y recuerdos divertidos de la isla especialmente en la zona de Sant Joan dónde se funde la tradición con lo cosmopolita, los mercadillos y playas como Aigües Blanques. Ibiza es un lugar muy especial, con una ambiente y estilo de vida particular que lo hace único, es mucho más que fiesta, es naturaleza, belleza y lugar de encuentro de artistas de diferentes niveles de todo el mundo. Cuando llegué me enamoré de la isla, la educación de los niños y mi trabajo me llevó de nuevo a Londres, pero guardo grandes recuerdos.

¿Cómo ve los cambios experimentados en las últimas décadas?

Cualquier lugar que tenga un desarrollo turístico está expuesto a los cambios que conlleva el progreso y con ello se pierde la esencia propia del lugar. Desde el tiempo de los hippies hasta ahora Ibiza se ha reinventado de diferentes formas y ha cambiado en parte su esencia y ambiente. Me gustaba más la Ibiza hippie y el ambiente del norte de la isla que no estaba explotado, ahora hay mucho lujo, demasiados VIPs en los clubs, en el ocio y en general.

¿Mantiene por bandera todavía la exclusividad en su trabajo como diseñadora de joyas?

Diseño joyas muy personales y para un determinado público, por eso mantengo la idea de vender directamente a los clientes algo único y atractivo, explicar el proceso creativo y el valor del anillo, collar, brazalete o pendiente que compre. Mis exposiciones son siempre eventos privados para clientes y amantes de la joyería, no me gusta vender de forma masiva, prefiero la exclusividad, porque da más valor a una creación.

¿Su piedra preciosa favorita?

La esmeralda, es sencilla pero tiene fuerza, diversos tonos de verde y da mucho juego para diseñar.

¿Su relación actual con la moda?

Estoy más centrada en mis creaciones de joyas y colaboraciones de otro tipo, como diseño de interiores y desarrollos sostenibles.

¿En qué se inspira?

Mis proyectos e inspiración están en la naturaleza y en lo que nos proporciona. Deberíamos ser más respetuosos con nuestro planeta, su cuidado y conservación, estamos en un punto delicado y hay que tomar conciencia del futuro que tendremos si no respetamos más la naturaleza y nuestro medioambiente.

¿Sigue con la música como dj y su fiesta Jezebel?

Nunca he sido realmente dj, he promocionado la fiesta Jezebel, que es mi segundo nombre de pila, al principio en Pacha rodeada de amigos, gente entrañable de la música, la moda y el arte, a partir de ahí se ha creado un evento que ha trascendido más allá y ahora es un concepto más amplio que fusiona música, ropa y estilo de vida a través de grabaciones originales, remixes, secciones desconectadas, moda y otros proyectos a través de Jade Incor.

¿Podría bailar al ritmo de la música electrónica actual?

Nunca he sido una amante del house y la electrónica sino de otras músicas con ritmo y melodía. A la música actual le falta melodía y algunos acordes más.

¿Sigue teniendo relación con su grupo de Ibiza: Kate Moss, Sienna Miller, Jude Law, Sarah Main y Pete Tong, entre otros?

Sí, mantengo una buena relación con ellos. Kate Moss es mi vecina y nos vemos a menudo.

¿Cómo lleva su papel de abuela?

Es una experiencia emocionante y única. Tengo ya tres nietos y los adoro, el más pequeño, River, está creciendo de forma increíble y muy feliz. Me encanta esta etapa inesperada de la vida.

Cómo pasó el covid?

Nos fuimos a vivir a una casa que tengo en la campiña inglesa y pasamos por una experiencia nueva, como casi todos. No he podido viajar a India desde hace mucho tiempo y eso ha significado mucho para mí ya que tengo gran relación con artesanos en Jaypur por la joyería y otros proyectos de ayuda humanitaria que quiero desarrollar en India, dónde ya diseñé el proyecto Fiorenza para el grupo Lodha en Bombay.

¿La pandemia le ha cambiado la vida?

Hemos vivido una experiencia desconocida que nos ha obligado a cambiar los hábitos y la forma de vida, nos ha concienciado más de que tenemos que respetar la naturaleza y nuestro entorno. El medioambiente y el cambio climático nos están afectando y debemos ser más conscientes de ello. El covid nos ha hecho más vulnerables, somos más conscientes de que hay que mantener un equilibrio entre familia y trabajo. Siempre he trabajado desde casa, así que en este aspecto no me ha afectado.

¿Su nivel de español mejora?

Con mi madre Bianca hablo siempre en español, pero las entrevistas prefiero hacerlas en inglés, me siento más cómoda y segura.

¿Por qué no le gusta que le pregunten por su padre, Mick Jagger, el legendario cantante de los Rolling Stones?

Hay que tener respeto por la vida de las otras personas. Tengo una relación muy estrecha con mi padre pero no tengo porqué hablar de su vida privada, ya que le pertenece solo a él. Esta es la única razón.