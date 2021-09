La moda Adlib viaja a Holanda con el acto ‘Ibiza Goes to Holland’

Adlib Ibiza se promociona en Holanda con el acto ‘Ibiza Goes to Holland’, gracias a una acción organizada por las empresas NM Ibiza y DC Modelos, que ha contado con el apoyo de Adlib Ibiza para promocionar la marca en la emblemática Grote Kerk de la ciudad de Goes, al noroeste de los Países Bajos, según informó el Consell en un comunicado de prensa.