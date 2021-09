El alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, tacha de "preocupante" la demora de los proyectos de Torres

El alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, respondió al nuevo conflicto abierto por su primer teniente de alcalde, Joan Torres, con un duro ataque a su gestión; más bien la falta de gestión, según su criterio. «Es preocupante que en poco más de dos años no haya sacado ninguno de los tres grandes proyectos: la reforma del casco urbano, el nuevo auditorio y la reforma de la antigua sede del Ayuntamiento», dijo, para agregar acto seguido: «Estamos impulsando el área de Urbanismo y acabaremos obteniendo buenos resultados, pero me preocupa Obras Públicas, que tampoco ha avanzado en el proyecto del cementerio [de Can Coix]», insistió.

También dijo que en los últimos meses ha expresado en varias ocasiones a Torres su preocupación por la falta de avance. «No sé por qué no se han iniciado», añadió, al tiempo que negó que la pandemia y el incremento de ayudas sociales y a las empresas y autónomos hayan condicionado los proyectos de Obras Públicas. «Ningún técnico ha dejado de trabajar durante la pandemia y no hay ningún proyecto. Del presupuesto asignado a Obras Públicas cada año sobra el 50% y va a remanente. No entiendo que diga que el covid ha parado sus inversiones porque no es así, y no ha empezado nada».

Dicho esto, el alcalde expresó su sorpresa por el hecho de que Torres tenga tanto interés en que Obras Públicas, «con los proyectos que tiene y que están atascados, quiera asumir responsabilidades que dependen de otros departamentos». También dijo que «no es normal que quiera abordar las discrepancias internas, que las hay en cualquier trabajo, a través de los medios».