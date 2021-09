Los loteros de Ibiza van a la huelga para exigir sus derechos

Hace 17 años que la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (Selae) mantiene congeladas las comisiones por ventas de las administraciones de lotería. Casi dos décadas en las que el IRPF ha subido un 31%, critica Mercedes Mayans Asenjo, titular de la administración de Lotería número 3 de Ibiza, en la calle Isidor Macabich.

«Abrí esta administración en el año 86. Hasta el 2004, cada dos, tres o cuatro años se hacían unas revisiones y se aumentaban las comisiones», explica la afectada, que debido a la los efectos de la crisis en su negocio asegura que ya «no puede más», y no ha dudado en sumarse a la manifestación que tendrá lugar en Madrid el 22 de septiembre para reivindicar los derechos de los loteros.

«De momento, sólo los titulares de la administración 1 y yo, [titular de la 3 de Ibiza], iremos a la marcha, comenta Mayans. Sin embargo, cuentan con el respaldo de las nueve administraciones de la isla, así como de los establecimientos mixtos, que cerrarán sus puertas el día de la protesta de 12 a 14 horas, para reivindicar sus derechos.

«Nosotros somos falsos autónomos, pagamos nuestros impuestos y una parte de las loterías van a parar al Estado... no es justo que llevemos 17 años con las comisiones congeladas», critica la lotera, que hace hincapié en destacar el sueldo que cobra Jesús Huerta Almendro, el presidente de Selae, en torno a los 220.000 euros al año, según indica el portal Transparentia. «Mucho más que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez», apunta indignada.

Loteros en la lucha

En su opinión, a pesar de que existen varias asociaciones de loterías dentro del territorio nacional que ofrecen ayuda a la hora de resolver dudas y problemas de los trabajadores, «la diseminación de las administraciones en las diferentes comunidades propicia la desunión del colectivo». «Los compañeros de Sevilla fueron los primeros en iniciar las protestas. Desde julio se citan cada miércoles ante la sede central de Hacienda», explica Mayans.

De hecho, la de Madrid será la primera movilización coordinada de loteros de España, y «no por falta de razones».

«Esto es insoportable, el IRPF ha subido un 31% y nuestras comisiones un 0%»

«A raíz de la pandemia las administraciones hemos visto reducir nuestros ingresos entre un 20 y 30%. No podemos más», lamenta la titular de la oficina de Ibiza, que ha tenido que mantener a una trabajadora en ERTE más de lo que «esperaba» debido a esa bajada de ingresos, y que ahora «le ha tenido que reducir la jornada para no tener que despedirla». «También he tenido que reducirme el sueldo», confiesa.

Juan Ángel de Elías Costa, titular de la administración número 0 de Ibiza, en la calle Canarias, es de la misma opinión. Aunque no podrá acudir a la protesta de Madrid, procederá al cierre de la sede durante las dos horas establecidas en apoyo a sus compañeros.

«Esto es insoportable, el IRPF ha subido un 31% y nuestras comisiones un 0%», critica desde la puerta de su administración, donde cuelga uno de los carteles para llamar a la huelga del 22 de septiembre. «Terminal no operativo de 12 a 14 horas. Loteros en la lucha», dice el texto.