Nina Persson, ex de The Cardigans, actuará en Ibiza en noviembre

La organización del festival Contrast Ibiza, que se ha celebrado en Mallorca en 2020 y 2021, negocia con e Ayuntamiento de Ibiza un concierto de la líder de la extinta y exitosa banda sueca The Cardigans en octubre. El escenario más probable es el parque Reina Sofía, con el Patrimonio de la Humanidad de fondo.

El nombre de Nina Elisabet Persson (Öerbro, 1974) les sonará a muchos a sueco. Y aunque no vayan mal encaminados, esta sueca hizo historia en la música de la década de los 90 al frente de The Cardigans, con temas como ‘Lovefool’, del álbum ‘First band on the moon’ (1996), parte inseparable como banda sonora de la película ‘Romeo y Julieta’, con Leonardo di Caprio y Claire Danes. Y quienes la conozcan están de enhorabuena, porque está previsto que actúe en Ibiza el próximo mes de octubre junto a Martin Hederos, teclista de TSOOL (The Soundtrack of your lives), también suecos que cautivaron entre otros al líder y una de las dos mitades de Oasis, Noel Gallagher.

Persson es la estrella invitadadel festival Contrast Ibiza, que en sus dos primeras ediciones se celebró en Mallorca en diciembre de 2020 y junio de este año con artistas de la categoría de Jesse Malin, Vernon Reid, Kassa Overall y Dj Logic, que crearon para su participación en este evento el proyecto Yohimbe Brothers, una propuesta musical que no pudo disfrutarse en ningún otro lugar de Europa.

La organización de este concierto está en contacto con el Ayuntamiento de Ibiza para cerrar tanto la ubicación como la fecha del concierto de Persson, según ha podido saber este diario.

El escenario debe reunir un único requisito, ser un sitio «emblemático» de la ciudad, y al parecer se han decantado por el parque Reina Sofía (aunque no hay nada cerrado). En cuanto a las fechas, se barajan las semanas del 13 y el 20 de octubre.

La idea es aprovechar este evento para seguir ‘desestacionalizando’ una temporada que además en Ibiza se ha quedado huérfana de ocio nocturno y de música electrónica.