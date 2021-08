José Luis Roselló: "Ahorré unos millones al Estado con las negociaciones por el Guernica"

¿Se puede ser más feliz que usted en la foto de grupo frente al Guernica?

Una imagen de ese mismo momento salió en primera página del New York Times con un texto que ponía: ‘Funcionarios y técnicos del MOMA posan llorando ante el Guernica momentos antes de su entrega a España’. Pero se puede ver que todos los españoles estamos con una sonrisa de oreja a oreja.

No se cumplieron las condiciones que había puesto Picasso.

Picasso había dicho que el Guernica no podía volver a España hasta que no se restableciera la República, pero el Congreso de Estados Unidos aprobó una resolución en la que equiparaba la monarquía parlamentaria a una república. También quería que se instalara en el Museo del Prado, pese a que el mural ya no le pertenecía porque había sido pagado en su totalidad por el Gobierno español de la República y, por tanto, era propiedad del Estado Español. En la negociaciones en Nueva York, ahorré dos millones de dólares al Estado porque hice firmar el contrato antes de que un abogado del MOMA tuviera tiempo de añadir esa compensación por la pérdida de ingresos en las entradas.

¿En esa época conoció a Rafael Alberti?

Me invitaron a un acto en una universidad de Long Island y me sentaron a su lado. Al enterarse de que yo era de Ibiza, me contó que estaba aquí de vacaciones cuando se dio el golpe de estado y que le protegió el dueño de la Fonda Formentera. En cuanto pude visitar la isla, fui a ver al dueño del restaurante para contarle el encuentro.