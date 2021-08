El Cofib ha capturado ya este año 1.100 serpientes en Ibiza y más de 600 en Formentera

La campaña de control de serpientes puesta en marcha este año por el Consorcio de Recuperación de la Fauna Silvestre de les Illes Balears (Cofib) ha capturado hasta el momento más de 1.100 ejemplares en Ibiza y de 600 en Formentera. Estas cifras incluyen exclusivamente los reptiles atrapados por los técnicos de este organismo, dependiente de la conselleria de Medio Ambiente, sin contar el medio millar retirado por la plataforma de voluntarios SOS Salvem sa Sargantana Pitiusa ni las actuaciones de otros particulares.

Relacionadas Los voluntarios capturan medio millar de serpientes en Ibiza desde primavera

«Los árboles de fuera generan un problema de biodiversidad no solo por las serpientes, sino por las especies que pueden llegar»

Esta temporada, el Cofib ha desplegado el proyecto más ambicioso desde el inicio del control de esta especie invasora en 2016, con la instalación de más de 1.300 trampas entre Ibiza y Formentera, frente a las 600 disponibles el año pasado. De momento, ya se han superado ampliamente las 884 capturas de oficios por parte de este organismo durante todo el año pasado.

No obstante, el coordinador de la Unidad de Fauna del Cofib, el veterinario Víctor Colomar, lamenta que los cepos no pudieron colocarse en la mejor época, antes del verano. «Llegaron un poco tarde y a finales de junio, julio y agosto, no es el momento más óptimo para instalarlas, pero tampoco fue posible antes», precisa. De igual manera, cabe tener en cuenta la dificultad de abastecerse «de un volumen tan grande de ratoncillos [para usar como cebo]».

Así y todo, el veterinario recuerda que esta temporada solo es el punto de partida de «un experimento que aún no se ha llevado a cabo en ningún sitio hasta el momento». Este proyecto cuenta con una financiación de 853.461 euros procedentes de los fondos del Impuesto de Turismo Sostenible para los próximos tres años y contempla aún la instalación de otras 800 trampas.

De momento, con los ejemplares atrapados este año por los técnicos del Cofib, ya se han enviado a Palma dos bloques de un metro cúbico y medio cada uno de reptiles prensados. «Eso son muchísimas serpientes que ya no van a comer más».

«Soy optimista en el sentido de que se puede reducir las densidades de población de las serpientes, pero aún es muy pronto para decir si tardará dos, tres o más años o si se podrá llegar a erradicar completamente la plaga». De igual manera, también se muestra firme al asegurar que «no se va a extinguir la lagartija».

Entrada de árboles

Preguntado por la entrada de árboles desde la Península sin pasar una cuarentena de control sanitario, el origen de esta plaga en las Pitiusas, Colomar advierte de que «son un foco potencial de entrada de muchas especies». Más allá de las culebras de herradura, que se reproducen en la isla desde hace años, «puede originar la llegada de serpiente verde, otros reptiles o insectos y es muy preocupante», incide.

Satisfacción por los resultados en el control de la plaga en Formentera

Los reptiles atrapados en las trampas de esta isla son cada vez de menor tamaño.

Aunque el proyecto del Consorcio de Recuperación de la Fauna Silvestre de les Illes Balears (Cofib) para el control de la plaga de serpientes prácticamente acaba de ponerse en marcha, en Formentera ya se están obteniendo «indicios que dan buena espina sobre la situación».

La isla cuenta con la ventaja de que la plaga de serpientes está concentrada en la misma zona, en la Mola. En toda esta temporada, los técnicos del Cofib han capturado hasta el momento 600 ejemplares en Formentera, una proporción significativamente mayor que las 1.100 de Ibiza.

«Aunque sea un volumen tan grande de serpientes en Formentera, tenemos señales de que está mejorando el control de la plaga, como el hecho de que las serpientes atrapadas son cada vez más pequeñas», destaca el coordinador de la Unidad de Fauna del Cofib, Víctor Colomar.

De igual manera, hubo momentos en que las trampas desplegadas en Formentera llegaban a atrapar los reptiles «de tres en tres o de cuatro en cuatro, mientras que ahora se coge solo una». En estos momentos, en la menor de las Pitiusas hay unos 250 cepos del Cofib.

«Si en Formentera tenemos indicativos de que está mejorando la situación, puede ser que en Ibiza vayamos por el mismo camino», indicó Colomar. En este sentido, incidió en que estas campañas dan resultados en el control de la presión en las poblaciones, aunque de momento no se pueda garantizar que pueda erradicarse la plaga. «Son como las fajas auxiliares contra incendios que cada año realiza el Ibanat», comparó.